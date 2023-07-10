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訂餐廳看Google評論5星仍踩雷？ 網分享妙招：從負評開始看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨台灣的Google評論不準確，多數人建議從1星留言開始看。餐廳示意圖／ingimage
一名網友抱怨台灣的Google評論不準確，多數人建議從1星留言開始看。餐廳示意圖／ingimage

許多民眾在選擇餐廳時，會先到網路看評價，選出「高星等」的餐廳後才預定。不過日前有人抱怨「台灣的Google評論太不準了吧」，認為很多評論都是「打卡送小菜換來的，還有人去找專業買家購買評論」，對此有網友就分享拆地雷妙招「避開打卡留言，看1星評論就最準了」。

一名網友在PTT發文表示，台灣的Google評論不太準確，有很多餐廳會用「打卡送小菜」的行銷策略吸引消費者，甚至請專業洗評論評分的廠商幫忙刷5星評論，讓餐廳每間都可以達到4星評等。原PO指出，對於這種現象，他會直接點開1星評論來看原因，好奇「大家怎麼看待這狀況？」

對此，網友們看法不一，「其實1星評論也有許多人發神經，還是得看近期評論的內容」、「的確可以從1星看，了解被罵的原因，再看看自己是否能接受。反正難吃也就那一次，我都放膽去吃」、「我也都直接看1星，但是有些給負評的內容，看起來完全就是奧客」、「其實有些總評價只有3星的超好吃，我很看不起那種用五星換贈品的行銷方式，根本就是詐騙」、「我看留言只看1星，很多5星都沒有參考價值，普遍好評的店大概4.3星就不錯了」、「評論要多看幾則才準確，大概4星以下的店我都不太會去」。

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