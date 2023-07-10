快訊

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三餐餐費200元內有可能？ 內行人分析：可行但有2缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇三餐餐費控制在200元內可行嗎？許多人認為「可以，但會吃不飽且不健康」。示意圖／ingimage
一名網友好奇三餐餐費控制在200元內可行嗎？許多人認為「可以，但會吃不飽且不健康」。示意圖／ingimage

現在物價上漲，許多人為了控制餐費，可能會改變原本的飲食習慣。日前有網友表示，他想要把三餐餐費控制在200元內，費用不包含飲料，好奇「這樣可行嗎？」對此，多數網友認為「是可以的，但可能會沒有營養且吃不飽」。

一名網友在PTT發文表示，他想要把三餐餐費壓縮到200元內，但這200元不包含飲料，手搖飲或咖啡可以額外計算，他好奇「這樣的預算真的很難嗎？大家覺得呢？」

文章曝光後，引來許多網友回覆「不含飲料的話很簡單，只是可能不會飽」、「台北的話比較難，如果2餐的話可能還可以，但我公司外面的便當一個就120元了」、「可以壓縮在200元內，只是長期下來非常沒營養」、「現在一餐要100元以內幾乎很難，除非你早餐自己用電鍋蒸饅頭或包子，這樣可以在20元內解決。如果午餐吃外食便當，一頓將近100元，晚餐自己燙青菜加上肉來煮麵，或者煮水餃，可能晚餐可以壓縮在60元，這樣總共就180元而已」、「外食比較難省這個錢，但如果自己煮的話可以200元全花在食材上」、「現在東西很貴，如果要200元內，只能夠早餐不要吃，午餐跟晚餐各100元，而且很難健康，健康餐盒就要150元了」。

外食

延伸閱讀

兩人都年薪百萬「男友想要小孩」 她苦惱：雙薪家庭怎麼顧？

夏天開車快被烤熟！不懂怎用「車內2功能」就連降溫速度也慢別人一倍

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

英航班超重延誤近2小時無法起飛 空服員緊急廣播「19乘客被請下飛機」

相關新聞

三餐餐費200元內有可能？ 內行人分析：可行但有2缺點

現在物價上漲，許多人為了控制餐費，可能會改變原本的飲食習慣。日前有網友表示，他想要把三餐餐費控制在200元內，費用不包含飲料，好奇「這樣可行嗎？」對此，多數網友認為「是可以的，但可能會沒有營養且吃不飽」。

阿堂鹹粥漲到300元！闆娘落淚吐「1句話」引公憤 網怒：得了便宜還賣乖

台南「阿堂鹹粥」近年連漲兩次價格，本月有網友發現，阿堂鹹粥更改了點餐方式，鹹粥加上魚肚總共要花上300元，被質疑變相漲價。對此，老闆娘王幸鳳強調他們沒有賺錢，「我們賣一片虧一片」，但有網友不服這個說法，質疑阿堂鹹粥店那麼大，拿到的虱目魚肚價格怎麼能跟一般的比，怒轟「太矯情了」、「得了便宜還賣乖」。

影片瘋傳！台灣男搭陸高鐵「1舉動」惹怒乘客 網看傻：丟臉丟到國外

日前有男網友分享一段影片，只見畫面中一名台灣男子搭乘大陸高鐵時，不知什麼原因，突然和當地乘客爆發口角衝突，不斷爆氣喊「台灣的怎...

細肩帶正妹摔車！ 目擊者曝「幾十位男子幫撐傘」：台灣人真的熱心

新北市永和區日前發生一起自撞車禍，一名穿著清涼小可愛的女騎士，疑似是要確認左後方有無有來車，忽略掉前方停著一輛小貨車，直接撞上去，整個人飛到車道中間，幸好後方駕駛及時反應停下，才沒有釀成大禍，事後也有目擊者留言表示，當天有經過現場，有幾十位熱心男士遮陽撐傘指揮交通，直呼「台灣人真的很熱心」。

不靠冷氣！ 客廳放「1降溫神器」 過來人曝經驗：真的很冷

近日氣溫飆升，許多人都直呼太熱受不了，甚至只想待在家裡不出門。近日有一名網友表示，過去有買過水冷扇和移動式空調，但對室內降溫的幫助好像不大，最近他想買插電式水冷墊，放在客廳的座椅上，再用工業用風扇降溫，此文一出也引起網友兩方說法。

汐止有啥東西？新北人曝「完全沒印象」 網嘆：房價依然嚇死人

汐止常年多雨，區內人口約20萬，是新北市東側人口最多的行政區。然而近日有網友在PTT發文，直呼「住台北那麼久，沒去過汐止正常嗎」，意外釣出不少網友討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦