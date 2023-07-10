三餐餐費200元內有可能？ 內行人分析：可行但有2缺點

現在物價上漲，許多人為了控制餐費，可能會改變原本的飲食習慣。日前有網友表示，他想要把三餐餐費控制在200元內，費用不包含飲料，好奇「這樣可行嗎？」對此，多數網友認為「是可以的，但可能會沒有營養且吃不飽」。

一名網友在PTT發文表示，他想要把三餐餐費壓縮到200元內，但這200元不包含飲料，手搖飲或咖啡可以額外計算，他好奇「這樣的預算真的很難嗎？大家覺得呢？」

文章曝光後，引來許多網友回覆「不含飲料的話很簡單，只是可能不會飽」、「台北的話比較難，如果2餐的話可能還可以，但我公司外面的便當一個就120元了」、「可以壓縮在200元內，只是長期下來非常沒營養」、「現在一餐要100元以內幾乎很難，除非你早餐自己用電鍋蒸饅頭或包子，這樣可以在20元內解決。如果午餐吃外食便當，一頓將近100元，晚餐自己燙青菜加上肉來煮麵，或者煮水餃，可能晚餐可以壓縮在60元，這樣總共就180元而已」、「外食比較難省這個錢，但如果自己煮的話可以200元全花在食材上」、「現在東西很貴，如果要200元內，只能夠早餐不要吃，午餐跟晚餐各100元，而且很難健康，健康餐盒就要150元了」。