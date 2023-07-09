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影片瘋傳！台灣男搭陸高鐵「1舉動」惹怒乘客 網看傻：丟臉丟到國外

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣男子搭乘大陸高鐵時，突然和當地乘客爆發口角衝突，甚至飆罵三字經，影片在網路上瘋傳。 圖擷自TikTok
一名台灣男子搭乘大陸高鐵時，突然和當地乘客爆發口角衝突，甚至飆罵三字經，影片在網路上瘋傳。 圖擷自TikTok

日前有男網友分享一段影片，只見畫面中一名台灣男子搭乘大陸高鐵時，不知什麼原因，突然和當地乘客爆發口角衝突，不斷爆氣喊「台灣的怎麼了？」甚至飆罵三字經，影片在網路上瘋傳，掀起大批網友熱議。

一名男網友在《Dcard發文表示，影片出自抖音，雖然不是很清楚前因後果，「但看起來…台灣特產猴跑到中國境內，很有趣，對中國人來說平常不太會接觸到的外來種，現在接觸到不知道感想如何」。

從畫面中可見，一名身穿白衣的台灣男子搭乘大陸高鐵時，突然與多名乘客爆發衝突，當地人聽到男子是從台灣來的便說「你是台灣的啊？」隨後男子不斷重複大喊「台灣的怎麼了？台灣的怎麼了？」同行友人趕緊拿出手機錄影，此舉引來對方不滿，雙方吵得不可開交，男子還大聲飆罵三字經，最後列車長出面處理，結束這齣鬧劇。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言「丟臉，自己沒水準，還敢說自己是台灣的」、「丟臉丟到國外去」、「真的太丟臉了，這影片大陸人看起來有水準多了」、「這次我挺大陸方，我希望大陸人教他一點規矩」；此外，還有網友指出「剛剛去TikTok看了一下，原來是台灣猴把腳放在前面的椅背上，被中國大伯說不道德，就起乩了」。

高鐵 台灣 抖音 Dcard

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