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細肩帶正妹摔車！ 目擊者曝「幾十位男子幫撐傘」：台灣人真的熱心

聯合新聞網／ 綜合報導
女騎士疑似在注意左後方來車，沒發現前方停著一輛小貨車，直接衝撞上去。圖／取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
女騎士疑似在注意左後方來車，沒發現前方停著一輛小貨車，直接衝撞上去。圖／取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

新北市永和區日前發生一起自撞車禍，一名穿著清涼小可愛的女騎士，疑似是要確認左後方有無來車，忽略掉前方停著一輛小貨車，直接撞上去，整個人飛到車道中間，幸好後方駕駛及時反應停下，才沒有釀成大禍，事後也有目擊者留言表示，當天有經過現場，有幾十位熱心男士遮陽撐傘指揮交通，直呼「台灣人真的很熱心」。

根據Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」發布的影片，車禍發生在7月7日，地點位於新北市永和區成功路一段，一名穿著清涼的女騎士，疑似要確認後方有無來車，結果卻直接撞上前方小貨車，整個人飛出去，幸好後面駕駛反應快，及時停車，才沒釀成大禍，畫面險象環生。

女騎士直接飛到馬路中間，幸好後方來車反應快速，沒有釀成大禍。圖／取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
女騎士直接飛到馬路中間，幸好後方來車反應快速，沒有釀成大禍。圖／取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

不過因為女騎士穿著清涼、外型亮眼，不少看完影片的網友也紛紛留言說，「很明顯各位用路人都在注意她，才能瞬間就煞住」，也有目擊者表示「那天我在現場經過，有好幾十位熱心男士遮陽撐傘指揮交通，台灣人真的很熱心」、「我有看到，後面的男生全部停下來幫忙，台灣人真熱心」。

但也有人指出該路段真的很危險，「住永和三年多了，必須說一下，成功路往福和橋那一段，在上下班真的是非常危險的路段，各種臨停、亂插車道、來不及轉彎、低能兒、急躁亂衝的上班族、卡位的老人、智障計程車都有，這幾年真的看過太多了」、「先撇除她的問題，台北、新北的車流量真的很可怕，騎車要好好注意路況，真的很危險」。

車禍 自撞 騎士

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