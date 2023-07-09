汐止有啥東西？新北人曝「完全沒印象」 網嘆：房價依然嚇死人

若在家裡找出古董級的文物，一定會讓人很興奮。一名女網友日前在整理家裡時，竟然搜出一張清朝時期的地契，而且還裱框起來，家人看到也都認為應該要好好保存，不少人看了也認為非常珍貴。

2023-07-07 12:09