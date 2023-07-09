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汐止有啥東西？新北人曝「完全沒印象」 網嘆：房價依然嚇死人

聯合新聞網／ 綜合報導
汐止是新北市東側人口最多的行政區。記者邱瑞杰／攝影
汐止是新北市東側人口最多的行政區。記者邱瑞杰／攝影

汐止常年多雨，區內人口約20萬，是新北市東側人口最多的行政區。然而近日有網友在PTT發文，直呼「住台北那麼久，沒去過汐止正常嗎」，意外釣出不少網友討論。

原PO指出，自己是住在台北的新北人，雖然身為新北人，卻對汐止有什麼東西「完全沒印象」，不知道這樣正不正常。貼文一出，許多留言表示，「正常吧，汐止沒什麼地方值得去，我汐止人」、「汐止又不是觀光區」、「汐止大多是要去基隆時經過吧」、「食物真的XX難吃，超扯」、「汐止就上班的地方」、「就跟樹林一樣啊 ，除非有認識的人，不然根本不會去」。

不過也有網友推薦，「有一個看螢火蟲的點」、「以前有帶女生去過夢湖」、「汐止就新山夢湖」、「習慣去汐止的好市多，汐止有一間越式料理滿有名的」、「茄苳瀑布騎車可以到」。此外，也有網友感嘆，「就算汐止這麼廢，房價依然嚇死人」。

事實上，《元氣網》曾推薦過「汐止10個一日遊景點」，包括「內溝山翠湖步道」，舒適好走的環湖步道及健行山徑，吸引不少遊客前往踏青賞湖。還有「更寮古道」，是台灣小百岳之一，喜歡自然景點不可錯過。另外，「星座公園」擁有全汐止最大型的遊戲場及河濱遊憩空間，以八大行星為主題，打造適合全年齡層的友善休閒空間。

汐止 PTT 好市多 基隆

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