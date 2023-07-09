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導航選Google還是Apple？ 網友意外超挺它：路線指引勝出

聯合新聞網／ 綜合報導
開車示意圖。 圖／ingimage
開車示意圖。 圖／ingimage

開車出門少不了導航，近日有網友在PTT以「有人認真比較過Google Maps與Apple Maps的差異嗎？」為題發文，吸引不少留言討論。不少人認為改版後的Apple Maps已超越Google，不但會報車速、紅綠燈，連語音提醒也很清楚。

原PO表示，自己車機和數位儀錶支援原廠導航，但平時還是習慣接Carplay顯示Google Maps，除了可以得知即時路況，也方便透過手機快速點選平時儲存好的地點。而他也疑惑，「新版Apple Maps介面有比以前好看，但似乎不支援即時路況顯示？」

對此，不少人推改版的Apple Maps，「Apple Maps最近好像改了，會顯示該走哪個車道，還有說下個紅綠燈轉彎之類的」、「Apple Maps報路名指示比Google清楚許多」、「Apple會顯示紅綠燈跟測速」、「Apple地圖遇到塞車，還會預估需要塞多久」、「新版的Apple Maps會報車速，只是100會報稱一零零」、「Apple導航就是讚，圖示和語音都很清楚」、「新的Apple超好用，直接捨棄Google」。

不過也有網友認為Apple Maps的圖資、測速等還是輸給Google，「路線指引Apple Maps現在屌打Google，只是圖資還是輸」、「Apple小姐播報的聲音好聽很多，也不會在那邊瞎叫你往東南西北，但缺點就是很多地點搜尋不到」、「Apple的測速很不可靠」、「Apple的紅綠燈標示還不錯，但速限不太準要小心被陰」、「Apple有一個點讓我完全不想用，就是控制介面，好難用啊」。

另外針對原PO所說的「Apple Maps不會顯示路況」部分，內行網友跳出來澄清，「Apple Maps有顯示路況，不一定要在導航路徑，它通暢的路不會有顏色，不通暢的才會有黃色或紅色警示，Google是順暢的顯示綠色」。

速限 塞車 測速 Apple Google

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