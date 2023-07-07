澎湖4.1萬海鮮餐廳遭砸店 丁特秒回13字網讚翻

澎湖馬公市新生路上的海鮮餐廳「后宮私廚」，日前因賣出4萬1000元無菜單料理，遭消費者投訴「坑殺觀光客」，葉姓老闆又槓上實況主丁特、藝人高捷，還與當地賣海鮮的陳男發生衝突，陳男6日深夜持球棒至餐廳猛砸。丁特看到砸店消息，立刻留言「兩斤半砲管VS球棒，勝負已分」，讓其他網友笑翻。

「后宮私廚」上月初遭投訴無菜單料理要價4.1萬，且菜單與事前商量的不同，甚至將一隻450元的砲管賣天價5400元，身為澎湖人的丁特因不滿店家踐踏家鄉的觀光事業，因而開直播大罵，後續遭到店家提告。

而澎湖當地賣海鮮的陳姓男子也在臉書上表達不滿，葉姓老闆除揚言提告陳男，甚至打電話到陳家，並對陳男老婆嗆聲。

昨天晚間11時許，陳男手持木製球棒到「后宮私廚」找葉男理論，雙方一言不合，陳男持球棒搗毀店面玻璃並推倒冰箱等物，而葉男則是持滅火器自衛反擊，餐廳內外瓦斯桶、冰箱、碎玻璃散落一地，現場相當凌亂。

丁特看到砸店消息後，立刻以本人帳號薛弘偉在臉書社團「老高漫談臉書專頁」留言「兩斤半砲管VS球棒，勝負已分」，幽默話語讓其他網友笑翻留言「夠嘴」、「你速度也太快」、「看來砲管退冰，軟掉了」、「今晚最大贏家是丁特」。

丁特以私人帳號留言。圖擷自臉書

其他網友也留言「陳先生您砸的好啊！心裡感到舒服無比，謝謝你」、「玻璃破成這樣，沒用澎湖野生玻璃喔」、「我嘴巴上說這樣是不對的！但雙手怎麼一直拍著呢」、「澎湖哥一生平安，生意興隆」、「行為錯誤但真的舒服，惡人還需惡人磨，就繼續耍白目，剛好嘴到能線下PK的人了齁，整天在那邊嘴邱別人來店裡，這下子踢到鐵板了，哈哈」。

馬公分局光明派出所說明，針對昨晚（6日）23時許，在本轄新生路后宮私廚海鮮餐廳，發生一起陳姓男子持棒砸店一案，本分局獲報後，立即派員到場處理，並依涉犯傷害罪及毀損罪嫌將陳嫌依現行犯逮捕到案，刻正依法偵辦。