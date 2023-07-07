行人站斑馬線上「仰望天空」 按喇叭也沒用！機車族崩潰

交通部自6/30起提高汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6000元，各路口也可見警方加強執法，不過近日有網友騎車行經永和區竹林路時，竟有一名行人在斑馬線上「仰望天空」發呆，不理會眾多機車喇叭催促，最終機車只能從行人後方繞行通過。

根據網友在臉書社團「我是永和人」貼出的影片顯示，7/4晚上18:40分時，一名機車騎士行經永和區竹林路，事發路口為往網溪國小方向的竹林路91巷口，當時一名身穿藍色襯衫的行人正要走過斑馬線穿越路口，然而等到號誌燈轉為紅燈後，他不僅沒有加快腳步通過，反而卻直挺挺地站在斑馬線上「仰望天空」。

由於該名行人不移動腳步，也不理會眾多機車的喇叭催促聲，機車騎士只好從行人後方繞行通過。

其他網友傻眼紛紛留言「當行人的快樂，就是這麼腳踏實地」、「幫他叫救護車啊，趕投胎喔」、「站他旁邊跟他一起看，看他會不會尷尬」、「從他背後過去就好吧，除非他向後轉陰你」、「你等不急就衝過去啊」、「不爽就撞下去謝謝」。

不過也有人留言「你可以從身後過去呀」、「極端少數就可繞過了啦」、「等那幾秒有差？趕投胎是不是？」、「從他身後三公尺過」。