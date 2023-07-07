快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人站斑馬線上「仰望天空」 按喇叭也沒用！機車族崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
男子站在斑馬線上仰望天空發呆。圖擷自臉書
男子站在斑馬線上仰望天空發呆。圖擷自臉書

交通部自6/30起提高汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6000元，各路口也可見警方加強執法，不過近日有網友騎車行經永和區竹林路時，竟有一名行人在斑馬線上「仰望天空」發呆，不理會眾多機車喇叭催促，最終機車只能從行人後方繞行通過。

根據網友在臉書社團「我是永和人」貼出的影片顯示，7/4晚上18:40分時，一名機車騎士行經永和區竹林路，事發路口為往網溪國小方向的竹林路91巷口，當時一名身穿藍色襯衫的行人正要走過斑馬線穿越路口，然而等到號誌燈轉為紅燈後，他不僅沒有加快腳步通過，反而卻直挺挺地站在斑馬線上「仰望天空」。

由於該名行人不移動腳步，也不理會眾多機車的喇叭催促聲，機車騎士只好從行人後方繞行通過。

其他網友傻眼紛紛留言「當行人的快樂，就是這麼腳踏實地」、「幫他叫救護車啊，趕投胎喔」、「站他旁邊跟他一起看，看他會不會尷尬」、「從他背後過去就好吧，除非他向後轉陰你」、「你等不急就衝過去啊」、「不爽就撞下去謝謝」。

不過也有人留言「你可以從身後過去呀」、「極端少數就可繞過了啦」、「等那幾秒有差？趕投胎是不是？」、「從他身後三公尺過」。

永和 機車騎士 行人地獄

延伸閱讀

保健食品開封後「一坨塑膠袋」有啥用？網揭用途 苦主曝藥丸碎裂慘狀

飯店房間發現裝「血水」塑膠袋 誤認流產嬰屍嚇壞房客

就愛粉紅色！ 芭比大姐打造真人芭比屋超吸睛

男子吃完海鮮狂嘔吐 檢查發現八爪章魚卡喉嚨

相關新聞

行人站斑馬線上「仰望天空」 按喇叭也沒用！機車族崩潰

交通部自6/30起提高汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6000元，各路口也可見警方加強執法，不過近日有網友騎車行經永和區竹林路時，竟有一名行人在斑馬線上「仰望天空」發呆，不理會眾多機車喇叭催促，最終機車只能從行人後方繞行通過。

頂尖大學法律系畢業「想跑外送」家長憂心 眾人：總比啃老好

常聽人說「職業不分貴賤」、「行行出狀元」，但不少家長擔心孩子吃苦，還是會干涉未來的出路。一名女網友在臉書發文表示兒子今年大學畢業，但聽到孩子想先去當外送員，原PO心裡百般不願意，不過多數人還是建議應該放手讓孩子去體驗。

月薪20萬！他怨讀「這科系」超難交到女友 過來人反揭內幕：挑不完

考上大學除了認真讀書外，談戀愛也堪稱是必修學分之一。對此，近日就有一名男大生PO文表示，以前常聽別人說讀醫學系就可以輕...

女大生「穿這樣」吃飯遭媽媽酸要勾引男生 網全傻眼：很普通吧

天氣炎熱，不少人穿著也越來越清涼。然而，近日一名女網友PO文抱怨，上大學後開始嘗試各種風格不同的穿搭，沒想到有次穿無...

不是阿妹跟蔡依林！他問李玟「同時期歌手」有誰 網考古：當時百花齊放

歌手李玟在5日晚間驚傳輕生離世，享年48歲，消息一出，眾星個個震驚不捨，各界聞訊也紛紛哀悼。一位網友回顧李玟的歌壇生涯，表示雖然知道李玟是「天后級女歌手」，卻不太清楚「同時期紅的歌手有哪些人」，因此在PTT上發文詢問…

回憶也DiDaDi！李玟離去為何讓人那麼難過？網嘆：青春死了大半

國際巨星李玟驚傳去世，不少人聽著的Coco的歌長大，她開朗的形象深入人心，這樣離去令人錯愕。有網友在ptt發文，說為什麼大家會那麼難過，因為隨著李玟離世，才發現「青春也跟著走了大半」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦