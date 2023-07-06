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他怨讀「這科系」超難交到女友 過來人反揭內幕：挑都挑不完

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男大生表示，以前常聽別人說讀醫學系就可以輕而易舉交到女朋友，但實際就讀後發現，大多男生花很多時間在讀書。 圖／ingimage
一名男大生表示，以前常聽別人說讀醫學系就可以輕而易舉交到女朋友，但實際就讀後發現，大多男生花很多時間在讀書。 圖／ingimage

考上大學除了認真讀書外，談戀愛也堪稱是必修學分之一。對此，近日就有一名男大生PO文表示，以前常聽別人說讀醫學系就可以輕而易舉交到女朋友，但實際就讀後發現，大多男生花很多時間在讀書，讓他不禁直呼「醫學系根本超難交女友」，掀起大批網友熱議。

該名男大生在《Dcard發文表示，以前聽說讀醫學系就可以輕而易舉交到女友，但實際上卻完全不同，「醫學系大多男生花很多時間在讀書，個性說好聽是忠厚老實，說難聽就是死木頭，和浪漫有緣的只有極少數」，讓他大嘆「即便未來可能月薪20萬，但是學生時代還是超難交到女友」。

貼文一出，立刻引起網友討論，紛紛留言「你怎麼會有醫學系好交女友的錯覺」、「醫學系女生也很難交到男朋友」、「好好唸書，將來挑都挑不完」、「你還沒進醫院，所以不知道男醫多夯」、「學生時代交不到，出社會是一堆要貼」。

此外，還有過來人分享，「據我所知，不管是學長學弟或是我同學，忠厚老實的真的不多，大家出社會之後，感情史一個比一個精彩，我都覺得不要找醫生男友了」、「醫學系學生時代的確都系上自產自銷比較多啦，但學弟啊這真的不急不急，只要你算是正常人也不醜，進醫院以後又是另一片天空」、「曾經有跟醫學系男生聊天，但真的莫名的壓力很大，感覺自己家世學歷都配不上他，真的在一起會很累，要找門當戶對不是沒原因，真的會自卑」。

醫學系 科系 女友 Dcard

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