女大生穿這樣吃飯遭媽媽嗆「勾引男生」 網全傻眼：很普通吧

天氣炎熱，不少人穿著也越來越清涼。然而，近日一名女網友PO文抱怨，上大學後開始嘗試各種風格不同的穿搭，沒想到有次穿無袖衣服和男性友人吃飯，卻被媽媽嗆說「為了勾引男生」，讓她氣得直呼「我怎麼打扮不就是我開心嗎？」引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard》發文表示，上大學後開始穿著各種風格不同的衣服，背心也是其一，但不會太裸露。沒想到有一次男性友人到家裡吃飯，當時她穿著黑色背心，結果媽媽竟私下和妹妹說「姊姊是不是因為男生來才這樣穿？」她得知後氣炸，「我媽的意思是我穿衣服是為了勾引男生？我怎麼打扮不就是我開心嗎？」

原PO進一步提到，出門旅行穿無袖背心，爸媽還會聯合碎念「剛剛旁邊那個人在看妳腿、看妳胸部、看妳肚子」，讓她和妹妹聽了都覺得反感，「為什麼好像女生稍微精緻一點打扮或穿好看一點、顯露一點身材就會變成這樣…」。

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛回應「這不是夏季正常的普通衣著嗎？穿無袖的衣服就已經算露、已經有勾引意圖？」、「很普通吧」、「同款爸媽+1，真的不懂他們到底在想什麼」、「我覺得父母好意提醒穿太露可能會遭有色眼光注目可以接受，但媽媽直接說女兒穿怎樣怎樣是要勾引男人真的…老實說很難聽」。

不過也有網友認為，「單純就比較保守吧！家人也不見得是壞意，我覺得不用跟家人衝突，反正在家裡，這時間就穿保守一點，等妳回學校去外面，該怎麼穿還是怎麼穿」、「這個問題很簡單，妳媽的擔心是事實，大家都知道男生眼睛會放哪，妳能接受這些目光妳就穿，不能就不要穿」。