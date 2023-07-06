回憶也DiDaDi！李玟離去為何讓人那麼難過？網嘆：青春死了大半

國際巨星李玟驚傳去世，不少人聽著的Coco的歌長大，她開朗的形象深入人心，這樣離去令人錯愕。有網友在ptt發文，說為什麼大家會那麼難過，因為隨著李玟離世，才發現「青春也跟著走了大半」。

原po表示，他不是李玟鐵粉，但看到新聞卻深感憂鬱，因為在學生時代，李玟正當紅，到處都有她廣告，逛街時候到處放她的歌。聽到李玟死訊，當年的青春回憶跑馬燈一一浮現，這個世代才驚覺自己真的跟青春告別了。

不少人有同感，「Coco紅的時候，當年的大學生現在人生也走超過一半惹」、「同感，不是粉絲但是完全無法相信」、「真的沉重，青春死了一大半」、「七年級，以前補習經過光南都放她的歌QQ」、「她紅的那個時代，是台灣歌壇輝煌時期，那時候根本神仙打架」、「70年次同感，李玟=我的高中時代」、「回想起以前愛逛淘兒跟玫瑰的時光」、「那些西元2000年的記憶永遠離開了」。

至於李玟到底影響到那些世代呢？ptt有人發文「今晚是5-7年級生最難過的夜晚？」，沒想到除了六七年級、竟也有不少八年級留言。

網友說，「6年級尾到8年級頭都聽過她的歌吧」、「5年級生可能沒聽她歌吧？」、「8年紀頭只知道滴打滴」、「7年級生，有一陣子很愛聽她的歌」、「7年級，比之前輕生的藝人都難過」、「她的歌對七年級來說真的很紅」、「8年級頭超愛刀馬旦，QQQ」、「當年大一新生搬進宿舍，學校廣播放DiDaDi，到現在都記憶猶新」、「8年級也有」。

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