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台灣人捧場嗎？她想在夜市賣這款大陸網紅甜品 網揭2關鍵：會有人買

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友看到大陸社群，很多人在打卡買甜品芋泥桶，令她越來越心動，想自己做來賣。圖／擷自小紅書
有女網友看到大陸社群，很多人在打卡買甜品芋泥桶，令她越來越心動，想自己做來賣。圖／擷自小紅書

近年大陸在地美食在台灣很流行，有民眾夜市時，就看到有攤位賣冰粉、肉夾饃和螺獅粉等大陸小吃，好奇之下上網查詢，才發現全是抖音推薦美食，引發大批網友討論。有一名網友表示，她最近看到不少大陸網友打卡消費買「芋泥桶」，不僅看起來很消暑，裡面的料也很豐盛，真的越看越想吃，並問如果想在台灣賣這種芋泥桶，「會有人捧場嗎」，貼文掀起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，近幾個月大陸社群很流行一款甜品叫做「芋泥桶」，裡面的內容物相當豐盛，不僅裝滿西米露、紫薯粉圓、牛奶等，上面還鋪上「滿到炸出來」的芋泥，攤販最後還會淋上煉乳，讓她看了超級想吃，甚至想自己做來賣，但她好奇詢問，如果真要擺攤，台灣人是否會願意捧場買「芋泥桶」，並好奇網友看法。

芋泥桶的內容物很豐盛，不僅有滿滿芋泥，還有粉圓、西米露等。圖／擷自小紅書
芋泥桶的內容物很豐盛，不僅有滿滿芋泥，還有粉圓、西米露等。圖／擷自小紅書

貼文一出掀起大批網友討論，許多人認為大陸芋泥桶有500ml太多了，如果要在台灣賣，一定要改良販售小容量，此外，口味要多元化，不能只有芋泥，「500ml…對我來說量多到不想買，更怕芋泥不是我愛的芋泥」、「我覺得妳如果要在夜市賣不要賣那麼大份，小小一桶可以拿著吃完的，才比較會有人買」、「可以賣兩種容量，一大一小，大的100ml（早餐店小杯飲料大小），小的50ml（大號布丁杯），薄利多銷」、「妳可以嘗試做兩種口味，因為也有人不吃芋泥，只專攻一種口味客群不會很大」。

也有網友紛紛提出能接受的芋泥桶價格，「價位的話…要看原PO配料份量，我覺得500ml可賣150元內，250ml至300ml大概100元以內，包裝有提把或者像剉冰那樣的透明容器裝都還不錯」、「我前幾天有在台灣夜市看到芋泥桶，他賣70元」、「我覺得大概可以賣60至120元左右，這是我能接受的價位，價格再高的話可能就跟棉花糖冰、骰子牛一樣，只會嚐鮮不會回購」、「我只願意花100以下買這個，如果份量太大可能就不會買」。

後來原PO更新內文表示，她會將芋泥桶的內容物更換，也考慮要賣小容量，因為500ml真的太多了，她透露會在北部夜市擺攤，並感謝網友提議，「人生第一次創業，到時候有不周的地方在多多包涵」。

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