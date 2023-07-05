逛夜市卻見在賣狗？攤商趣味行銷引話題 網：老闆來一份小狗

台灣夜市聞名世界，為國內外遊客必訪景點，而商家為了搶奪商機也各出奇招，設計有趣的招牌標語以吸引遊客購買。一名網友在FB社團「路上觀察學院」發文，一名攤販販賣熱狗，招牌上卻以「大狗」、「小狗」為品項，網友樂道「來一隻小狗」。

照片中可以看到，招牌大大寫著熱狗兩字，下方用小字寫著「小狗15 大狗35」，攤位上確實也放著大、小熱狗，有趣的行銷方式也引起網友熱烈討論。

商家賣熱狗，招牌上卻寫著「大狗、小狗」，有趣行銷手段引發熱議。圖片來源/臉書社團

許多網友搞笑回覆，「中狗25賣嗎」、「領養代替購買」、「小狗現炸還要等五分鐘，大狗不用等喔」、「所以我說超大狗呢」、「大狗太飽小狗又吃不夠應該要有中狗」、「老闆，一隻小狗、一隻大狗，謝謝」、「不可以吃狗狗」、「狗勾這麼可愛，怎麼可以吃狗勾」、「請問有101中狗嗎？」、「這可以通報動保嗎」。

也有網友看到價格驚呼，「媽呀好便宜」、「超便宜」、「好便宜喔！大隻的蠻大的」、「感覺蠻便宜的欸，想吃~~~」、「很便宜欸」、「跪求地點」、「哪裡還有這麼便宜的，嘉義市大隻都50，還瘦身了」、「好便宜…在哪裡買到好想吃」、「好便宜！北部夜市，普通大狗現在都要60~70元了」、「地點在哪裡，熱狗佛心價錢」。