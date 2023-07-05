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路邊驚見蒼白工人雙眼無神交管 網友超有感：像極大夜班的我

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友在臉書社團以「對工作再也沒有熱情的你」為題發文，大批網友笑稱太真實了。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院」
一位網友在臉書社團以「對工作再也沒有熱情的你」為題發文，大批網友笑稱太真實了。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院」

在台灣，開車經過工地或道路工程時，一定都有看到過一個身穿黃色衣服，雙手執旗的假人，不斷揮動手中的旗子為民眾指揮交通，它們的名字叫做「電動旗手」。日前一名網友在FB社團「路上觀察學院」發布一則貼文，照片中看到電動旗手揮動旗子，眼神卻透露著疲憊，引來網友熱議，「像極了大夜班的我」。

而許多施工單位為了提高用路人警覺，也會將電動旗手製作成各種不同的樣貌。網友發布的照片中，這名電動旗手的小小眼睛微向下看，嘴唇稍微抿住，再加上長久在工地旁，整張臉變得黑漆漆的，卻仍持續揮動著旗子指引交通，厭世表情加上敬業精神招來大批網友直呼「太真實了」。

電動旗手雙眼疲憊卻依舊揮動旗子，網友直呼「這完全我」。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院」
電動旗手雙眼疲憊卻依舊揮動旗子，網友直呼「這完全我」。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院」

留言區的網友逗趣回應，「還中暑到臉色發白」、「只能四個字相送『生無可戀』」、「朋友～不想上班了」、「搞到結屎面」、「這個是晚上玩太瘋，早上沒睡覺就直接上工」、「像極了昨日被女友拋棄哭腫了的雙眼」、「笑著笑著就哭了」、「出國回來上班的你」、「他快睡著了」。

許多網友對此深有同感，「像極了大夜班的我」、「怎麼能這麼貼切」、「過於真實」、「我每天上班時的臉」、「整個暑假的我」、「星期一起床的偶們」、「這完全我」、「真的超好笑的，我現在也是這個表情」。

中暑

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