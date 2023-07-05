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長達十年沒踏出台灣！ 他訝異「有女生不愛出國？」 網揭無奈考量

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在ptt好奇問說，是否真的有女性朋友不喜歡出國？圖為桃機準備出國的旅客。記者黃仲明／攝影
有網友在ptt好奇問說，是否真的有女性朋友不喜歡出國？圖為桃機準備出國的旅客。記者黃仲明／攝影

出國是目前許多人的疫後旅遊規畫首選之一，不過有網友卻相當訝異身邊有位三十多歲的女性朋友，只出國二次，而且已長達十年沒有踏出台灣，讓他不禁好奇問說，「真的有女生不喜歡出國嗎？」

原po在ptt發問指出，如果問女生喜不喜歡出國，一萬個應該有9,999個會說喜歡，但他有個女性朋友並非如此，原因是「不喜歡搭飛機」。他透露，三十好幾的她曾出國二次，但已經長達十年沒有出國了，也不知她是真的不喜歡出國，或僅是說說而已。

po文的網友問廣大的女孩們，身邊也有女性朋友不喜歡出國的嗎？不喜歡出國的原因又是什麼呢？

「只有兩次，真的是不愛出國」、「有可能根本是不愛旅遊，或是覺得出國玩很累，天數少又趕吧」、「應該是沒錢出國好聽一點的說法吧！」、「老了啊，懶得動，做功課好麻煩又不想跟團」、「完全不想出國，覺得去國外玩太貴了，台灣都還沒玩完我幹嘛去國外？」

「有朋友確實不敢搭飛機」、「真的很麻煩啊…交通時間很長欸」、「討厭自己不熟悉的地方」、「出國都要一直走。腰很痛。坐飛機腰就痛了。還有荷包君更扁了。好在哪啊？」

不過有人留言表示自己這輩子還真沒看過不愛出國的女生，也有人說他跟老婆都是愛出國的人，一年是三次～四次，一次都五到九天，從規畫行程、查路線、當地名產、了解當地歷史、要住哪，到真的去當地這都是很棒的，其他人則認為旅行是很自己的事，沒必要活在別人的嘴巴上。

出國旅遊

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