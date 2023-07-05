台南人愛說「觀光客最好別來」 在地人親揭1理由：很痛苦

台南市為台灣熱門的觀光景點，每逢連假期間，許多遊客都會前往台南市品嚐小吃、遊覽歷史古蹟，不過日前有網友發現「不少台南人常常嫌棄觀光客，還認為觀光客不要來最好」，讓他疑惑「這到底怎麼回事？」對此，在地人認為最大原因在於「會塞車」。

一名網友在PTT表示，他發現台南人喜歡說「觀光客最好不要來！」但是明明觀光客到台南消費，可以帶動當地經濟，因此原PO好奇「為何不少台南人好像嫌棄觀光客的感覺？這到底怎麼回事？有掛？」

文章曝光後，引來許多人回應「因為不是做生意的台南人不需要觀光客，而且觀光客到來，會讓他們塞車」、「看到一群台北俗排隊排到馬路上，阻礙他們交通，當然會不開心」、「假日會讓台南市區塞車啊，交通本來就已經爛中有序了，現在多了觀光客會更不習慣」、「假日來一趟就知道了，塞車塞到瘋掉」、「做生意的人才會希望觀光客越多越好，但這跟一般上班族無關，多數人只覺得人擠人，還有東西越來越貴了」、「這裡路太小條，本來人口不多就會塞車，現在還一堆觀光客導致塞車更嚴重了」、「觀光財又不是進入一般民眾的口袋，卻要共同承擔交通苦果，只有店家受惠了。原本台南住起來很舒服，但最近出現了很多破壞別人生活品質，又很愛來的觀光客」。