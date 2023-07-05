上駕訓班學不會…教練「一句話」惹哭他 網轟：可以換教練嗎？

暑假來臨！長達兩個月的暑假該如何安排？除了出國玩、找實習，許多學生黨也紛紛趁著長假報考駕訓班，先前便有一名高中剛畢業的準大學生在Dcard上分享自己在駕訓班上課的經歷，他表示自己已經很認真學習，卻遭教練一次次打槍，讓他十分難過。

這名網友表示，因為自己學習能力比較慢，較不擅長記憶，所以課後都會自己做筆記，並且在腦中反覆模擬，他相信透過一次次的練習肯定能克服困難，不過到了第四天，看到同期進入的學生都開始自駕了，自己卻還沒進步，心裡還是會有些不平衡。

他也提到，教練在一旁陪練時，時常會表現出不耐煩的樣子，也不怎麼有耐心，有時候還會看股票或直接閉眼休息，他坦言，能理解教練每天要帶很多學生，加上天氣炎熱情緒起伏大是很正常的事，不過教練屢次對他直言，「你這樣考不到駕照啦要重考餒」、「講幾次怎麼還是不會」、「講不聽欸啊你又忘記喔」，也讓他忍不住當下直接在駕訓班哭了出來。

文章一出引來大批網友在留言區安慰，「四天怎可能學會？我也是考前一個禮拜才教完場內考的欸？教練那些垃圾話聽聽就好每個人的進度本來就不同」、「自己摸索反而比較好適應，一開始剛學教練在旁邊會有壓力，開一個禮拜妳就會熟了」、「教練的攻擊聽聽就好，慢慢練習，一兩個禮拜就可以抓到感覺了」、「慢慢來就好，我那個時候也是一直開錯，但是到最後也是輕鬆考過」。