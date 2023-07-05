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用哪個「姓氏」訂位絕不會被聽錯？ 一批人超自豪：從來沒被叫錯過

聯合新聞網／ 綜合報導
中文字義博大精深，很多人都有訂位時姓氏被聽錯的經驗。 示意圖／ingimage
中文字義博大精深，很多人都有訂位時姓氏被聽錯的經驗。 示意圖／ingimage

中文字博大精深，同音異字不在少數，更可能有不同的代表意義。有網友以「絕對不會被聽錯的姓氏」為題發文，表示很多人在訂位餐廳時，都有姓氏被聽錯的經驗，但是因為他的姓氏「每次都一講就懂」，連舉例哪個名詞都不用，覺得很輕鬆，「我姓郭，還有哪些姓也是一樣方便的嗎？」

該篇Dcard文章一出，立即引來不少網友回應。「陳，從來不會錯，也不會被多問」、「怎麼稱呼？：木子李。簡單易懂」、「蔡，從來沒人聽錯」、「廖，雖然筆畫很多寫到死」、「劉！劉備的劉、劉德華的劉，很少被聽錯」、「張也不太會被聽錯」，「謝謝的謝，從沒被叫錯過。」

但也有人表示，自己的黃總是會被聽成王，他就會說，「不是，是黃色的黃。」還有人表示自己姓徐，超常被聽成許，前陣子打電話訂餐，「請問小姐貴姓？我姓徐，雙人徐。好的，言午許嗎？」

此外，也有人認為中文的捲舌音和沒捲舌音也差很多，例如，「我姓鄒，我也會跟店員說是鄒族的鄒，結果一樣都會變成，周」、「蘇都被聽成朱」、「程都會被誤認陳，習慣就好」、「梁山伯的梁變成楊。」

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