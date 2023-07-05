她好奇「到門市試穿鞋子再回家網購」會很機車嗎？網提醒注意1要點：否則被當奧客

現代人的生活相當方便，上購物平台網站動動手指，就能把需要的商品買回家。不過網購的缺點就是看不到也摸不著物品，特別是穿搭類商品無法透過試穿來確定適合自己的尺寸，因此有網友好奇「去品牌鞋店試穿鞋子，回家上購物網站買會太機車嗎？」，坦承這麼做是因為想把購物網累積的回饋花掉，引發討論。

該名網友日前在臉書社團「匿名2公社」發文，好奇問「去品牌鞋店試穿鞋子，回家上購物網站買會太機車嗎？」，也解釋說自己之所以會想要這麼做，不是因為貪小便宜，而是考量到目前在購物網累積的回饋有點多，想優先把回饋花掉。原PO表示，其實店家服務態度好，在門市直接購買也沒什麼關係，畢竟相較於網購根本差不了多少錢。然而原PO看中的鞋子款式有不同顏色可供選擇，門市沒有販售自己喜歡的顏色，只有購物網才能買到，因此打算前往門市試穿確認尺寸，再到網路上下單。

貼文曝光後，網友們持兩派看法，有一派人認為，「蠻多人這樣做的。我也會，但遇到門市人員態度很好超有耐心的那種，通常就現場直接買了」、「我也是這樣做，畢竟錢不好賺，一樣的東西，我是不會想要多花錢買，只是心裡對店員有點抱歉」、「合理啊！店面常常都比較貴」、「不要說出來就好，現場說再考慮看看。有時候我也會因為服務態度很好，想說差不到一點就順便買」、「有時候我還會趁店面折扣的時候，查網路價格，看哪邊便宜就哪邊買」。

另一派網友認為，「到現場麻煩到人，就不OK！自己比價錢當然沒問題，前提是不要麻煩店員，人家也是上班領薪水，將心比心」、「麻煩別人成全自己，就自私啊」、「最討厭是你這種人，當零售業就是想要賺佣金，去了門市問長問短，然後回家上網買，討厭死」、「試穿是花不了多少時間，但是店員會白忙一場，如果這個月個人業績不好又沒成交，還會被上頭罵」、「就店員的立場而言，這就是奧客的行為」。

有網友提醒原PO，「只要不要跟店員說出來就好，舉例：（不要跟店員說）『這鞋子可以，但是我回家上網再買就好！』」、「委婉說再考慮看看就好，不然會被覺得奧客，也會讓店員心情變不好」。