校園曾超瘋垮褲！穿褲子猛露半截內褲 他20年後一看尷尬：有夠蠢

每個世代都有崇尚的穿搭文化，不管這穿搭是否符合個人風格或校園職場，只要跟上流行，就會被認為「很潮」。一名男網友翻閱相簿時，發現自己20年前超愛垮褲穿搭，經常將褲子穿得很鬆垮，甚至露出一半的內褲，令他直呼「有夠蠢」，貼文一出掀起大批網友共鳴。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文回憶，他2002年還在讀國中時，校園很瘋垮褲穿搭，許多男生為了追求流行，會將運動褲穿得很鬆，並刻意露出腰部下面的半截內褲，當他翻閱相簿時，發現自己竟然也曾經穿過，不禁尷尬癌上身直呼「有夠蠢！」，如今一看，成為自己學生時代的黑歷史，實在無法理解當初為何那麼愛垮褲穿搭。

貼文曝光後吸引超過七千名網友按讚，許多人很有共鳴留言，「以前沒大兩個尺寸的褲子我不穿啊」、「不用皮帶才是真高手」、「必須穿這樣，褲管一邊還要拉起來內折」、「國中走在走廊到處都這種，尤其越屁越流氓的男生會穿越低」、「我那時候就覺得醜，從來沒覺得是流行」、「那時候我就覺得超蠢了」。

也有人認為無須用現今眼光，過度苛責過去的流行，「這是一個時代的代表，你無法反駁它，就像喇叭褲和緊身褲一樣」、「人是羊群效應跟風，當時流行玉米鬚、澎澎頭跟垮褲，現在風水輪流轉，日系結束換韓系」、「流行這東西就是20年一個循環，再過幾年你又會再看到了」、「現在也慢慢流行復古風格褲管開衩啊」。

留言區中有人談到垮褲文化起源，當時美國監獄為防範受刑人情緒崩潰，將隨身皮帶當成自縊工具，規定獄中不可使用皮帶，導致受刑人都穿很鬆的褲子，後來這穿著因嘻哈文化再度盛行，被不少年輕人所愛。有網友不認為垮褲是過去流行，路上依然有人穿垮褲，「我前兩天才看到年紀20左右的男生穿這種」、「現在也還是有人這樣穿啊」。