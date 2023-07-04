用文化幣消費花1000中500！ 他喜曝「平時發票都不會中」

文化部針對18歲至21歲青年推出「文化成年禮金」，希望能提供青年參與藝文活動的機會，同時振興藝文產業發展，而符合資格的青年可獲得一點抵一元共計1200點文化幣。不只如此，只要使用文化幣單筆消費滿200點，便有機會透過抽獎獲得500、300、100、50點的點數獎勵，近日就有網友中獎後在Dcard上分享喜悅，「超幸運的中了500，又可以再多買幾本書了」。

該網友興奮表示，沒有想到會那麼幸運，平時對發票中獎都不會有自己的份，這次花了1115點文化幣買了三本書，竟然又收穫500點，可以再多買一些書。而文化幣除了買書，也能使用在電影、展覽、桌遊、市集等，只要在APP的藝文消費點查詢便能搜索到能使用文化幣的地點。

此貼文一出，許多網友也在留言區分享自己中獎的喜悅，「我中100！」、「我是用來買演唱會的票中100」、「我是中了300哈哈哈，你好厲害呀」、「我也中獎了！買書的時候中500好開心！」、「我今天下午去誠品買書也中了500點，第一次用文化幣就中獎，回家的路上心情好到爆炸」。

不過幾家歡樂幾家愁，也有網友哀怨表示使用至今尚未中過獎，「我看電影都沒中獎」、「分開買三次一次都沒中的我：⋯⋯」、「我都沒中獎」、「我抽了兩次什麼都沒中」、「抽了4次都沒中的我已經佛系」。