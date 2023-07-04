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不好ㄇ？年輕人打字聊天愛用「注音」結尾 一票人揭難受原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，她身邊很多同事都用注音結尾來聊天，但聊天還要特地選注音，令女網友好奇「不累嗎？」。合成圖／擷自Dcard、canva
一名女網友表示，她身邊很多同事都用注音結尾來聊天，但聊天還要特地選注音，令女網友好奇「不累嗎？」。合成圖／擷自Dcard、canva

許多人會根據聊天對象，轉換不同的談話語氣和描述方式。有網友觀察到，身邊同事聊天很常用注音結尾，像是好ㄉ、謝ㄌ、對ㄇ，這讓她不解究竟是流行，還是單純裝可愛，貼文一出掀起網友討論。

原PO在Dcard發文表示，她觀察到身邊男女同事在群組聊天時，很愛用注音符號結尾，像是說謝了就會說「謝ㄌ」，回應對方稱好的，也會變成注音結尾的「好ㄉ」，起初她以為只是選字沒按好，結果時間一久，發現是多數同事的談話習慣。

原PO也不解同事為何在聊天特意選注音，難道這樣語句看起來「比較可愛？」，並發文詢問其他網友，用注音結尾語句是怎麼流行的。

貼文一出引發討論，許多人留言表示，「注音文超讚好不好，是完美地嘲諷這個世界的方法之一」、「這樣句子看起來才不會那麼兇或嚴肅ㄚ」、「個人覺得語氣比較輕鬆，就像很多人愛加顏文字或表情一樣，只是一種習慣而已」、「台灣人限定耶！ 我自己是蠻喜歡ㄉ，感覺跟年齡層也有關係，我2002年生，注音文在班上很普遍」。

也有人不喜歡這種聊天結尾方式，「我超討厭這種人，自以為親切，沒事不要裝熟ㄟ，討論正事的時候也這樣搞」、「我看了很火大，朋友使用更不行，我可能會要求對方好好打字，一串中文突然出現注音很突兀，不知道怎麼說，應該是覺得不夠整齊」、「個人不喜歡看這種耶，尤其是跟一些比較傳統的長輩或是年長一點的同事、主管，他們容易有看不懂或是覺得這人輕浮、不認真的狀況」。

有網友認為雖然注音看起來比較親切，但用多了會使人煩躁，斟酌使用比較好，「我會酌量使用，一句話通常不超過1個注音文，也不會每句都使用，注音文也只會用在不影響閱讀的字而已」、「我都會注意不要太常用，不然看起來很靠X，每句都注音看著就令人反感」、「我和剛認識的人聊天會約束自己不要打注音，怕別人不喜歡」。

台灣人 Dcard

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