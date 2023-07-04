他好奇「三餐只花100元」怎麼吃？ 網曝菜單：每餐泡麵加蛋

現在物價上漲，許多人為節省餐費，可能會自己帶三餐。日前有網友好奇「以現在物價來說，三餐加起來不超過100元要怎麼吃？」對此，許多網友表示「只能夠餐餐吃泡麵加蛋吧」，不過也有神人曝「省錢菜單」。

一名網友在PTT表示，以前很常看到YouTuber拍「三餐不超過100元」系列影片，但現在好像很少看到了，因此他好奇「如果以現在的物價，三餐加起來要不超過100元，要怎麼呀？有沒有人試過？」

對此，有網友回應「可能吃三餐泡麵加蛋吧」、「也不是沒辦法，但就吃的很寒酸不健康」、「早餐吃饅頭夾蛋，午餐吃東南亞泡麵，晚餐吃吐司邊加上礦泉水」、「早餐可以吃蛋餅，中午吃三角飯糰，晚餐吃一包泡麵」、「買一堆水餃自己煮」、「現在應該很難，以前可以去市場買便宜的青菜跟肉100元有找，現在自己煮的話，一斤地瓜葉30元可以煮三大把，一把米10塊錢可以弄3碗，剩下半斤肉60元」、「去吃便宜的自助餐，加20元白飯，淋上免費湯汁，順便喝一些免費的湯」、「全聯吐司吃三餐100元有找」。

也有網友提供其他解方，「吃兩頓吧」、「直接減掉一餐啊」、「不吃早午餐，晚餐吃一個便當」，更有人指出外求方法，「吃媽媽煮的」、「加入國軍」、「去學校蹭飯」。