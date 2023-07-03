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助養孩子對助養者「一舉動」惹哭眾人 網：這樓有洋蔥

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子分享助養孩子感人舉動，網友對此讚譽有加。示意圖／ingimage
一女子分享助養孩子感人舉動，網友對此讚譽有加。示意圖／ingimage

一名女網友日前在FB社團「爆廢1公社」分享自己助養的經歷，她提到助養的育幼院孩子現在已是一名藥劑師，平時在醫院工作，而她最近住在孩子的租屋處，想著幫忙整理家裡、準備晚飯、洗碗，沒想到孩子看到此景，突然抱住她，說道「媽媽～我是接妳來享清福，不是來幫我做家事，有妳，才有現在的我，妳就是我媽媽」。

助養意同認養，與領養不同，為透過定期捐款的方式幫助生活困苦的孩童。該名網友十分感動地分享到，她的所作所為並不是為了求得自己在年老時能有所依靠，而是希望自己對孩子的支持，能鼓勵她透過自身努力翻轉命運，擁有不一樣的人生，而她也在文末補充希望大家能幫孩子加油打氣。

貼文一出，許多網友倍受感動，紛紛在留言區誇讚該網友的善心，「人好心善，不是把小孩當作自己投資的一個財產。」、「加油啊孩子～當妳的根穩了，不要忘記有這位偉大的母親」、「好人一生平安」、「有洋蔥，這位媽媽妳很棒，讓孩子有機會能為自己打拼、成長」、「沒有血緣關係還是可以當家人，這取決於你內心是否帶有愛，愛能包容一切萬物，謝謝妳再次印證了這一點」。

不少網友更是讚賞孩子知恩圖報，「這樣的小孩不會變壞！要她好好加油，為自己的人生奮鬥努力！」、「助養到一個懂得知恩圖報的孩子，很棒」、「孩子懂得感恩、很棒的孩子，自己親生的都不見得會這麼懂事」、「好孩子懂的感恩會有福報的～」、「種善恩得善果」。

認養

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