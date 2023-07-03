台中捷運孤單一條超不便？ 網友曝前往「一去處」必搭

台中捷運自2021年正式營運後，目前通車路線為綠線，往返高鐵台中站及北屯站，其餘六個路線包含藍線、機場捷運、大平霧線、崇德豐原線、科工軸線、豐科軸線，仍待審查及規劃中。而台中捷運營運兩年之餘，台中市民對其評價卻呈現兩極化。

日前便有網友在PTT上提問，說到親戚家小孩認為「台北捷運超方便」騎車反而有塞車風險，因此在北部上學大多搭乘捷運通勤，偶爾搭公車，對此，該網友說明，自己還沒搭乘過，而且台中捷運目前只有一條綠線，若是搭公車的話還會繞路，相較之下騎車更為方便，因此好奇台中人是否真的會搭捷運。

網友PTT提問「台中人真的會搭捷運嗎?」引發熱議。記者陳秋雲/攝影

有不少搭捷運的網友表示去高鐵站很方便，「會，去高鐵方便」、「高鐵站來回必搭」、「要去高鐵站必搭捷運，真的方便很多」、「工作常要坐高鐵，超方便，不用擔心塞車，找車位」、「只有要坐高鐵的時候會搭」。

而持反對意見的網友則表示「住捷運站附近還是習慣自己開車」、「沒搭過 騎車快多了」、「要去的地方都沒有捷運，不會搭」、「除非住家與上班地點都在文心路上，否則只是找罪受」、「住捷運站附近還是習慣自己開車」。

此外，也有部分網友認為，「只有一條線的效益太差，討論這個不準」、「藍線今年基本設計應該可完成，希望兩年內動工」、「請中央別再卡了，藍線、橘線快點上線」、「現在問題就只有一條啊，路網出來就會更多人搭，因為太難停車」。