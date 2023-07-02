情侶海邊玩水！男友「1舉動」讓她意外走光 網看傻：故意的吧

暑假到來，不少情侶會一起出遊玩樂。然而，就有一名男網友PO文表示，趁著暑假去玩水，女友穿有綁帶的比基尼，「她叫我幫她打蝴蝶結，我想說綁太緊會勒到不舒服，所以就沒有綁得很死」，沒想到下水後，背後的蝴蝶結突然鬆開，女友放聲尖叫，最後整件比基尼竟直接漂走，讓他不禁直呼「當時覺得好對不起她」，掀起網友熱議。

該名男網友在《Dcard》發文表示，趁著暑假和女友去玩水，由於女友穿著綁帶比基尼，便請他幫忙打蝴蝶結，「我當時很天真，想說綁太緊會勒到不舒服，所以就沒有綁得很死」，沒想到女友下水沒多久，背後的蝴蝶結突然鬆開了，接著女友大聲尖叫，「下一秒看到比基尼漂在水上，女友在水裡抱著胸部，叫我趕快過去幫她綁好」。結果再下一秒，脖子後的蝴蝶結也鬆掉了，「整件比基尼直接漂走，女友就一直叫我的名字」。

原PO直呼，當時覺得好對不起女友，「無法想像她當時的陰影面積，然後跟她瘋狂道歉」。事後也更新貼文表示，「女友說要先打一個死結，再綁蝴蝶結，這樣才不怕蝴蝶結鬆掉，長知識了」。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言「不是勒得緊不緊的問題，重點是要打死結」、「你故意的齁」、「我覺得你是故意的」、「你到底在幹嘛？都已經鬆一次了，還可以綁那麼鬆也是奇葩」、「沒關係啦，就當發送福利給大家了，女友很美，希望世界和平」、「其實…滿可愛的情侶日常」。