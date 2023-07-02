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這一暑假超夯景點「民宿沒冷氣」 內行人：真的不需要

聯合新聞網／ 綜合報導
暑假到了，位於南投的清境農場是旅遊熱門景點之一。本報資料照
暑假到了，位於南投的清境農場是旅遊熱門景點之一。本報資料照

暑假到了，位於南投的清境農場是旅遊熱門景點之一，不過近日有網友表示，身為南部人的他很怕熱，因在網路上發現清境農場許多民宿都沒有冷氣，感到很困惑，引發底下留言熱議。

原PO昨（1）日在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文，指出南部真的好熱、想避暑，近期看到清境農場某些民宿評價寫「沒冷氣真的不行」，讓他困惑為何會這樣，也藉此詢問當地有沒有推薦的有冷氣民宿。

對此，底下留言紛紛表示，清境農場早晚溫差大，所以很多民宿沒有冷氣，「夏天晚上氣溫17度，還要冷氣嗎？」、「6月初第一次去清境住的時候也嚇到，怎麼沒有冷氣，但是房間很涼欸，我一直以為有開」、「上周才去，晚上沒冷氣，溫度剛剛好，可是早上差不多8、9點的時候就被熱醒了」、「我老公超胖也超怕熱，每到夏天都約我去清境度假，就是因為晚上冷」、「我上上周才去，老婆跟女兒晚上冷到開暖氣，早晚溫差很大」、「拍謝厚！清境只提供電熱毯、電子壁爐」、「清境真的不需要冷氣」。

不過也有少數網友有不同意見，「我7月去清境，晚上睡覺覺得有點熱欸，那一夜很難睡，要把被子踢開才睡得著」、「5～10年前山上真的不需要冷氣，隨著氣候變化似乎撐不住了」。另外，如果真的想找當地有冷氣的民宿，也有內行網友透露，「清境有分上清境和下清境，基本上以清境農場的區域作為分割，下清境較多民宿會有冷氣，上清境有冷氣的較少」。

清境農場 冷氣 民宿

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