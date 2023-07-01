很黏會牽絲？這款雨傘「絕不會被偷」造型奇葩 網：一秒讓人卻步

不少人有過因傘和別人的太相似而被拿走，或甚至被偷過傘的經驗，日本有業者研發了一款雨傘，標榜「絕對不會被人拿走」並可降低失竊率，網友看到後紛紛大讚「太有創意」！

日本推特上有位藝術家kanapei貼出一款研發的創意雨傘，撐開來如一般來說正常雨傘，仔細一看傘柄處有密密麻麻的納豆和飯粒黏在上面，還有逼真的纏絲，kanapei也公開是以製作食物模型的作法，細心地將一顆顆納豆黏在傘柄上，同時納豆日本人愛吃的食物發想，構想相當有趣，而這把雨傘的售價為3,600日幣（約789元台幣）。

納豆雨傘曝光後引起網友熱議，留言表示「感覺黏黏的」、「一秒就會讓人卻步」、「弄個鳥屎也可以喔」、「這樣更想偷拿了」、「想把納豆、米粒也黏在包包上」、「現在大家都知道了」、「會偷的人管你上面有什麼，還是照樣偷啦笑死」。