夜市牛排要怎麼吃才專業？ 老饕分享4步驟引轟動：這樣吃超讚

夜市美食是許多台灣民眾共同的回憶，日前有網友好奇「夜市牛排要怎麼吃才專業？」他分享4步驟吃法，包含要點雞排來吃，還有把肉全部切完再吃，以及鐵板麵必須吃一口原味，之後再來沾醬等等。對此，有老饕分享「還要番茄醬加爆」。

一名網友在PTT分享他的4步驟夜市牛排吃法，指出第1步驟要先點雞排，因為「點雞排最不會踩雷」，牛排的踩雷機率則會偏高，鐵板上來後，第2步驟，半熟蛋要用湯匙翻面，這樣才不會蛋黃破掉，第3步驟是肉得在一上菜就切好，因為這樣才可以用鐵板麵捲肉來吃，最後的步驟是先吃原味的鐵板麵，再擠一些番茄醬沾著吃，文末他好奇發問其他人「怎麼吃才會專業？」

有老饕回應分享不同吃法，「我都拿半熟蛋拌麵，然後把玉米濃湯跟塑膠杯紅茶喝到爆」、「我小時候去吃，都是番茄醬加爆」、「通常雞腿排要等，豬排會最快，但豬排的踩雷機率偏高」、「我也喜歡用麵沾蛋黃吃，蛋就不要翻，這樣就可以吃一面焦脆，一面軟嫩的口感」、「我都點豬排，然後拿豬排蓋在蛋上面燙熟」、「我認為雞腿排大於豬排，最後才是牛排」、「我曾經吃過一間夜市牛排麵條用義大利麵的，真的超級好吃，可能後來成本太高，就換回油麵了，真的很可惜」、「我都買炒飯在牛排攤旁邊吃，就像在吃牛排炒飯一樣」。