梁社漢最頂餐點是哪個？ 網推除了排骨還有「1物」超讚

台灣有許多美食，不論是排骨飯、臭豆腐跟豬血糕，都是許多饕客的最愛，其中連鎖餐飲梁社漢最廣為人知的，就是他們的排骨飯，日前有網友好奇「梁社漢排骨哪裡頂？」對此，有網友大讚「配菜清淡，主餐好吃，而且椒麻雞超讚」。

一名網友在PTT發文表示，很多人都覺得梁社漢好吃，但他認為「配菜就是玉米、高麗菜，很普通啊！主餐排骨也是普通偏貴」，因此原PO好奇「梁漢社好吃在哪裡？」

對此，網友們認為「在桃園這種美食沙漠，梁社漢真的很頂」、「我覺得優點在於快速、衛生、平價」、「我覺得滷雞腿超好吃的，排骨現點現炸，而且椒麻雞超好吃，配菜清淡，主餐也很不錯，有什麼問題？」、「在北部很頂好嗎？乾淨對得起價格」、「我只吃他們的椒麻雞飯，肉很好吃」、「椒麻雞很不錯耶，而且多元支付很方便，配菜又很多元」、「我們公司很常訂啊，品質穩定，螞蟻上樹超好吃！平價又快速」、「覺得排骨很好吃，肉厚又多汁，不過有點油」。

但也有人抱怨「菜給太少」、「配菜真的鳥，我寧願去買自助餐」、「吃過一次，覺得很一般，不如我家巷口便當店」、「玉米加上高麗菜的組合萬年不變，很膩」、「排骨飯以前百元內還可以，現在漲價就不要了」、「價格太高了吧，這種材料我自己煮不用50元，多賣我一倍，誰買誰盤」。