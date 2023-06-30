快訊

PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

梁社漢最頂餐點是哪個？ 網推除了排骨還有「1物」超讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇梁社漢最頂的餐點是什麼？聯合報系資料照片／記者蔡銘仁攝影
一名網友好奇梁社漢最頂的餐點是什麼？聯合報系資料照片／記者蔡銘仁攝影

台灣有許多美食，不論是排骨飯、臭豆腐跟豬血糕，都是許多饕客的最愛，其中連鎖餐飲梁社漢最廣為人知的，就是他們的排骨飯，日前有網友好奇「梁社漢排骨哪裡頂？」對此，有網友大讚「配菜清淡，主餐好吃，而且椒麻雞超讚」。

一名網友在PTT發文表示，很多人都覺得梁社漢好吃，但他認為「配菜就是玉米、高麗菜，很普通啊！主餐排骨也是普通偏貴」，因此原PO好奇「梁漢社好吃在哪裡？」

對此，網友們認為「在桃園這種美食沙漠，梁社漢真的很頂」、「我覺得優點在於快速、衛生、平價」、「我覺得滷雞腿超好吃的，排骨現點現炸，而且椒麻雞超好吃，配菜清淡，主餐也很不錯，有什麼問題？」、「在北部很頂好嗎？乾淨對得起價格」、「我只吃他們的椒麻雞飯，肉很好吃」、「椒麻雞很不錯耶，而且多元支付很方便，配菜又很多元」、「我們公司很常訂啊，品質穩定，螞蟻上樹超好吃！平價又快速」、「覺得排骨很好吃，肉厚又多汁，不過有點油」。

但也有人抱怨「菜給太少」、「配菜真的鳥，我寧願去買自助餐」、「吃過一次，覺得很一般，不如我家巷口便當店」、「玉米加上高麗菜的組合萬年不變，很膩」、「排骨飯以前百元內還可以，現在漲價就不要了」、「價格太高了吧，這種材料我自己煮不用50元，多賣我一倍，誰買誰盤」。

美食

延伸閱讀

男友送「高岔辣妹裝」不敢穿！她秀實穿照被讚爆 網曝1折衷辦法

Kolas捲不倫戀丟官 謝龍介批賴清德兩套標準：「他」外遇還升官

倒賺近百元！全聯買鮮乳竟綁12盒贈品 他震驚「用肚子也要夾回家」

受害人連環爆！律師因「1共同點」神比喻：性騷擾跟蟑螂一樣

相關新聞

梁社漢最頂餐點是哪個？ 網推除了排骨還有「1物」超讚

台灣有許多美食，不論是排骨飯、臭豆腐跟豬血糕，都是許多饕客的最愛，其中連鎖餐飲梁社漢最廣為人知的，就是他們的排骨飯，日前有網友好奇「梁社漢排骨哪裡頂？」對此，有網友大讚「配菜清淡，主餐好吃，而且椒麻雞超讚」。

受害人連環爆！律師因「1共同點」神比喻：性騷擾跟蟑螂一樣

#metoo持續延燒，演藝圈性騷擾醜聞連環爆，從許傑輝一路到宥勝、黃子佼、NONO、黑人陳建州等人，都被爆出曾對女性性騷擾，其中近期話題人物黑人先是反駁大牙的性騷指控，之後卻又被郭源元指控兩次性騷。律師林智群直言，「性騷擾跟蟑螂的共同點：當你看到一隻蟑螂時，實際上有20隻」。

沒有投信口！路邊綠色郵筒擺放10多年 郵務士親自解密其作用

科技不斷進步，手機、電子郵件等通訊非常方便，也因此越來越少人使用傳統寄信方式來聯繫，郵筒也變得很罕見。有一名網友在路邊發現一個綠色的郵筒，但怪的是上面沒有可以投遞信件的孔洞，而且造型也和常見的郵筒不一樣，讓他很好奇不知有何作用。

黑人、宥勝接連翻車 醫指「1共通特點」怪怪的：意圖達到某種目的？

近期演藝圈「#MeToo」風波越燒越烈，不少男藝人陸續被踢爆性騷擾，其中以愛妻形象聞名的宥勝和黑人陳建州接連翻車。對此，醫...

零錢太多又不想跑銀行？ 網推幾招「消除錢幣」妙招：超實用

零錢太多怎麼辦？有些人會拿去銀行換成鈔票，不過日前有網友推薦「不用特別跑銀行」的妙招，只要儲值到悠遊卡，就可以避免「一大堆零錢佔空間」，還有人推薦「麥當勞點點卡儲值」、「找可以存零錢的ATM」。

台灣MeToo風暴最噁藝人排名！網一面倒：絕對這兩人

台灣MeToo風暴從政壇燒進娛樂圈，知名藝人許傑輝、宥勝、黃子佼、黃健瑋、炎亞綸、NONO、陳建州、導演游智煒等多人被指控性騷，有人道歉，也有人矢口否認。有網友在ptt發問「一系列MeToo你怎麼排名？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦