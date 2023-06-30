受害人連環爆！律師因「1共同點」神比喻：性騷擾跟蟑螂一樣

#metoo持續延燒，演藝圈性騷擾醜聞連環爆，從許傑輝一路到宥勝、黃子佼、NONO、黑人陳建州等人，都被爆出曾對女性性騷擾，其中近期話題人物黑人先是反駁大牙的性騷指控，之後卻又被郭源元指控兩次性騷。律師林智群直言，「性騷擾跟蟑螂的共同點：當你看到一隻蟑螂時，實際上有20隻」。

大牙日前在臉書控訴，在參加《黑澀會》節目期間，某次出外景時，黑人刻意進入其旅館房內，並表示要「鬆一下」，事後雖然沒有得逞，他仍繼續言語騷擾。然而黑人不認指控，甚至喊告大牙一千萬。

想不到黑人性騷擾的受害人卻接二連三出現，首先是郭源元指控曾被黑人二度性騷擾，第一次被環抱，甚至差點遭強吻，第二次則是被「丟上床」。而接著同樣是黑澀會妹妹的妖嬌也爆出，她曾被黑人騙去房間，還對她說「這床這麼大，你可以睡這裡」。

性騷擾案件連環爆，律師林智群在臉書貼文指出，「性騷擾跟蟑螂的共同點：當你看到一隻蟑螂時，實際上有20隻」。

其他網友則留言「一個沒有得逞的出面，代表後面更多得逞的」、「精闢」、「都是毛手毛腳」、「都很想要用藍白拖吼一係」、「怎麼可以這麼中肯貼切讓人無法反駁」、「可是性騷擾不能用拖鞋打一打就好，很多時候只能妥協」、「一定有成功的次數，造就下次再犯的機率，成功次數多，冒險就頻繁，最後無法自拔，這是人性的險惡」。

林智群也表示，性騷擾受害者都會忍不住自我檢討，講出來又得被迫回憶一次不愉快的過程，甚至可能因為沒有證據反而吃上官司，又得在法庭上回憶一次，訴訟過程等於再被施暴一次，加上證據早已不復存在，萬一敗訴，還會被其他人嘲笑。他大讚，現在願意站出來的受害人都很勇敢，只要越多人站出來，加害人就會越脆弱。