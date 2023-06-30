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沒有投信口！路邊綠色郵筒擺放10多年 郵務士親自解密其作用

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路邊看到一個很像郵筒的箱子，不少內行人一眼秒懂其作用。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路邊看到一個很像郵筒的箱子，不少內行人一眼秒懂其作用。 圖擷自路上觀察學院

科技不斷進步，手機、電子郵件等通訊非常方便，也因此越來越少人使用傳統寄信方式來聯繫，郵筒也變得很罕見。有一名網友在路邊發現一個綠色的郵筒，但怪的是上面沒有可以投遞信件的孔洞，而且造型也和常見的郵筒不一樣，讓他很好奇不知有何作用。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，路邊擺放了一個綠色的、看起來很像郵筒的箱子，上面有「中華郵政」等字樣和LOGO，但和常見的郵筒造型不一樣，上面也沒有投信口，讓原PO看了相當狐疑。他說利用Google街景圖查了一下，發現這個箱子已經擺放10多年了，讓他很好奇到底有什麼作用？

許多鄉民發揮想像力地說「郵差午休的時候會在裡面休息」、「忍者龜總要有個出入口吧」、「可能裡面有外星人喔」、「郵差中午熱便當的地方」、「哈利波特的巫師界郵筒不知道嗎？」、「門打開走進去是郵局」、「異世界的入口」、「地底下有郵差專用道，這是門」、「小按鈕，有小螢幕指派任務，然後3秒鐘自動銷毀」。

不過多數人提供正確解答，「郵袋中繼點，好讓郵差載運郵件不會超重。投完信件，再去載哦。現職郵差叔叔揭開謎底」、「郵務士用的暫存箱，非供民眾投寄」、「這是郵差散落在各地的倉庫，當身上負重過高的時候移動速度會變慢，就可以把東西先放在臨時倉庫，等到負重比較低了再回來取東西繼續任務」、「那是郵差專用郵筒，信件過多會暫時放進去，郵差送完其它信件之後還會取出再送」、「曾經有介紹過這是讓郵差暫存待投遞郵件的地方」。

郵局 郵差

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