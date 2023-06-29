黑人、宥勝接連翻車 醫指「1共通特點」怪怪的：意圖達到某種目的？

近期演藝圈「#MeToo」風波越燒越烈，不少男藝人陸續被踢爆性騷擾，其中以愛妻形象聞名的宥勝和黑人陳建州接連翻車。對此，醫師謝宗學就表示，太刻意在社交媒體表現愛妻行為，都會覺得怪怪的，「懷疑是不是刻意塑造人設，意圖達到某種目的」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專《Dr.E 小兒急診室日誌》發文指出，最近看到一個又一個以「愛妻」為人設的知名人士因為#MeToo破滅，「我只有一個感覺，愛老婆這種事根本不需要宣揚或刻意表現，每天生活的點點滴滴，一起聊天、一起吃飯、一起追劇、一起睡覺、一起面對困難、一起照顧小孩…這些事累加起來的『感覺』，老婆感受的『愛』，只需要兩個人彼此知道，因為這才是真實的生活」。

謝宗學直言，現在看到太過刻意在社交媒體表現愛妻行為，都會覺得怪怪的，甚至懷疑是不是刻意塑造人設，意圖達到某種目的。不過他也強調，不能一竿子打翻一船人，「但真實的生活其實就是柴米油鹽醬醋茶，哪來這麼多粉紅泡泡？」兩人之間的愛彼此知道就好，旁人的想法、眼光，一點都不重要。

文章曝光後，引來網友認同，紛紛留言「同意，越是沒有的，越喜歡強調，感覺是一種微妙的人性」、「真的，感覺自己知道就好，太高調的真的就是很擺明讓人覺得怪」、「平日刻意經營的形象越好傷害越大」、「演出來的十之八九都是人設」。