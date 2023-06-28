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蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

繼大牙後微風女神再控黑人性騷 網友一看直呼「這點」太相似

聯合新聞網／ 綜合報導
黑人陳建州。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
黑人陳建州。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

繼大牙（周宜霈）控告PLG執行長黑人陳建州）在香港飯店性騷擾後，有「微風女神」之稱的女星郭源元今（28）日晚間也在臉書發文聲援「不想讓大牙只有一個人」，2千多字長文控告黑人性騷。事件曝光後，PTT網友對比2名女星，驚呼「這一點」十分相似。

大牙昨（27）日控訴，2012年和黑人一同赴香港錄製節目時，在飯店房間遭黑人「從背後環抱」甚至拉上床，險些遭到性侵，黑人和妻子范瑋琪對此堅決否認，決定提告大牙並求償1千萬

而今日晚間另一名女星郭源元於臉書發文聲援「不想讓大牙只有一個人」，她透露「身高將近170公分、體重55公斤」自認很大隻，不料卻遭黑人在辦公室強抱、還要求親他一下；第二次甚至被黑人用計載去家中，整個人被抱起往屋中深處走去，過程中甚至觸碰到黑人私處，讓郭源元直呼「非常噁心」，最後因放聲大哭才逃過一劫。

事件爆發後引起PTT網友討論，該網友指出大牙、郭源元都是健康膚色、身材高挑，此外感覺性格也是「你敢惹她就會反擊」，讓他驚呼率先挺身控告黑人性騷的女星「外型和個性也太相似」。

推文曝光後鄉民紛紛回應，「敢出來的大概都這型的吧」、「他老婆也是啊」、「不好說，這兩個只是敢跳出來的類型」、「這種女生最難壓，敢提告真的火上加油」。

郭源元也自曝曾遭到黑人性騷。圖／摘自臉書
郭源元也自曝曾遭到黑人性騷。圖／摘自臉書

大牙周宜霈。圖／摘自臉書
大牙周宜霈。圖／摘自臉書

黑人 陳建州 性騷擾 PTT

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