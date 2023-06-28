黑范夫婦聯合聲明驚見錯字？名字寫成「范偉琪」 網挖出真相：沒寫錯

PLG執行長「黑人」陳建州被女星大牙指控，11年前飛香港錄節目時，黑人硬闖進她的房間性騷，引發各界議論。陳建州也與太太范瑋琪發聯合聲明，要對大牙不實指控提告。但有人發現，這份聲明竟將范瑋琪名字寫成「范偉琪」，懷疑是否有錯字，對此，有細心網友找出真相了。

大牙在臉書指控11年前，遭陳建州闖入房間背後環抱，甚至還賴著她的床上不走，說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」，令大牙相當驚恐。陳建州今（28）日也和太太范瑋琪發出聯合聲明，指出該指控令夫婦名譽受損，要對大牙求償1000萬。

但有網友發現，聲明稿將范瑋琪的名字寫成「范偉琪」，懷疑律師是否有寫錯字。

聲明曝光後，有不少網友質疑范瑋琪名字寫錯。 圖／擷自臉書

有人實際搜尋發現，維基百科除了有揭露范瑋琪基本的個人生活與音樂作品外，也有曝光范瑋琪本名，確實是「范偉琪」，因此律師真的沒寫錯。

有網友解釋，范瑋琪的本名是范偉琪，律師聲明沒有寫錯。圖／擷自黑人陳建州臉書限動

大牙27日在臉書發文指控PLG職籃執行長陳建州對她性騷擾，對方11年前趁著錄節目結束後，不顧她說「很累想休息」，硬是闖進她的房間，還從背後環抱，令她措手不及嚴厲制止，但陳建州說「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」，還坐在她的床上說，「妳范范姐就很不愛這種事啊！」，令大牙相當驚恐無助，雖然最後對方打消念頭，但這事件卻在她心裡留下陰影。貼文曝光後掀起大批網友討論，陳建州也透過律師發出聲明，指出大牙所敘述的內容都是毫無根據、全屬虛偽不實。