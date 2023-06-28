猶豫好久...妹子問該送男友一頂綠帽嗎？ 網見用意傻眼：拜託不要

許多人常用「戴綠帽」形容一個人被伴侶劈腿、出軌等，對男性而言，這詞彙更敏感。日前一名女網友發文表示，她很想送男友一頂好看的綠色帽子，也花很多時間去比較不同品牌的帽子，但又怕找心儀樣式買給男友，對方不願接受，並問其他網友意見，「如果你們收到另一半送的綠帽，真的會戴出門嗎？」，貼文一出引發討論。

「好想買耶！」原PO在Dcard發文表示，男友每天都戴鴨舌帽出門，剛好也很喜歡綠色，最近她臨時起意，想買一頂綠帽當作驚喜禮物送給男友，並開始在網路上尋覓各種不同綠色樣式的帽子，但又怕踩到男方地雷，畢竟大家都說綠帽意義不好，並詢問網友，「想問如果你們收到另一半送的綠帽，真的會戴出門嗎？」。

貼文曝光後，掀起超過數百位網友熱烈討論，許多人勸原PO別用綠帽當成禮物，還有過來人分享經驗，「像是在暗示什麼欸」、「我覺得可以問他，不要當驚喜那種」、「什麼都能綠，但帽子不要啊，這和送禮不要送時鐘一樣（送終），在台灣文化裡，大家會在意的就是會在意，不要覺得他是特別的，後面問題很大...」、「我過來人表示千萬不要，就算本人不在意，其他人也會笑」。

但也有人認為還是得看原PO平常和男友的互動方式，綠帽不是禁忌，「我過節時真的送男友一頂綠帽，看你們相處方式再決定要不要送，我跟男友平常是會互相調侃開玩笑類型，所以不會在意」、「綠色就是綠色，本身沒有其他的意義，不過是人賦予其他意義罷了」、「綠帽很好看啊，有點娛樂效果有啥不好，當然如果他開不起玩笑就算了，我是覺得沒什麼」。

後來原PO也更新內文強調，自己真的沒有任何暗示，只是因為找到喜歡的綠帽款式，想到男友戴起來「一定很好看」，才會發文詢問。只不過看到許多網友的認真建議，保險起見，決定不買綠帽給男友了，「我也覺得綠帽還是自己買給自己戴合適一點啦」。