零錢太多又不想跑銀行？ 網推幾招「消除錢幣」妙招：超實用

零錢太多怎麼辦？有些人會拿去銀行換成鈔票，不過日前有網友推薦「不用特別跑銀行」的妙招，只要儲值到悠遊卡，就可以避免「一大堆零錢佔空間」，還有人推薦「麥當勞點點卡儲值」、「找可以存零錢的ATM」。

一名網友在PTT發文表示，他平常懶得把零錢投進撲滿，所以都會丟進車子的置物箱，結果現在零錢多到滿出來，讓他十分困擾。好奇除了「跑郵局、銀行存款」外，有什麼可以快速消耗零錢的方法？

對此，許多人推薦去捷運站加值「我都拿去存悠遊卡」、「儲值到悠遊卡裡面啊」、「趁後面沒有排隊的時候，去捷運站投零錢加值悠遊卡」、「我都加值到悠遊卡裡面耶，其實很好用」、「悠遊卡儲值讚拉」、「我都存入悠遊卡、Icash、一卡通」。

還有人建議「買東西可以全用零錢付款」、「去生意好的超市換錢，他們不喜歡大鈔換零錢，但喜歡零錢換大鈔」、「可以找ATM來存零錢，但有手續費要15元」、「有ATM可以自動幫你把零錢存入戶頭，還不用分錢幣種類，上次我拿個垃圾袋，全部都倒進去，一兩分鐘後戶頭就多了一萬多元」、「銀行臨櫃其實有錢幣的機器，看他們要不要幫你而已，建議先把零錢種類分好」、「最快還是去郵局，中午抽空去一趟就好」、「拿去夾娃娃機、逛夜市花掉、買樂透都可以呀」。也有人幽默表示「不然給我就好」、「滿1000元給我，我可以面交」、「當金錢鏢來玩！可以丟我」。