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日本米比台灣米好吃？ 老饕曝3因素影響口感：花東米也很讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「日本米真的大贏台灣米嗎？」多數網友則認為「不一定」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「日本米真的大贏台灣米嗎？」多數網友則認為「不一定」。示意圖／ingimage

日本許多美食都讓台灣人食指大動，尤其日本米更是Q彈可口，深受台人的喜愛。日前有網友表示，許多人認為「日本米大贏台灣米」，好奇為什麼「台灣米輸這麼多？」對此，網友認為「不一定台灣米就輸，差異跟氣候、水質、米種有關」。

一名網友在PTT發文表示，很多去日本玩回來的人，都會評論「日本的米好吃程度贏過台灣」，理由在於「米又Q又香」，讓原PO好奇「早期台灣的米不是也有日本人幫忙改良嗎？為何還輸這麼多？」

對此，有內行人表示「處理方式不同吧，台灣米沒問題，是煮飯的人有問題」、「水質有差」、「我覺得嘉南米不行，但花東米有得拼」、「其實台灣米很好吃，真的是不會煮而已」、「簡單點就是買個益全香米配日本電子鍋，自動煮打開，就會超好吃的」、「可能是日本一年一獲，品質比台灣一年二獲、三獲好多了？」、「我認真覺得花東的米超過日本的米，好的台灣米根本不輸給日本米，覺得日本米好吃是心理作用，根本很普通」、「兩者不同吧，日本米的口感好，台灣米有香氣」、「跟氣候也有相關，氣溫會影響澱粉形成，也會改變口感，而且米種不同，當然味道會有差異」。

日本 稻米 台灣

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