看過「黑澀會」的都是老人？8年級生苦喊認證 「2節目」當年必追

演藝圈性騷風波延燒，大牙（周宜霈）在臉書投下震撼彈，指控黑人（陳建州）過去曾對她伸出狼爪，消息曝光後，許多藝人透過臉書力挺大牙，黑人則發聲明回應「指控不實」。「黑澀會」話題在網路上發燒，一名網友本想找人討論當年追星回憶，不料卻被友人吐槽「黑澀會是什麼古老的節目」，讓他相當衝擊，許多8年級生也紛紛跳出來憶當年台灣偶像盛況。

一名8年級生網友在PTT發文表示，今天本來想跟友人討論「黑澀會」的話題，不料比他年輕的女性友人一開口就問道「我愛黑澀會是什麼古老的節目？」，原PO一度向友人解釋「那是我國中時看的節目」，沒想到下秒竟被狠狠吐槽「你老人喔？」，讓原PO當場無話可說，更懷疑「有看過我愛黑澀會的是不是老人？」，難以相信當年追星回憶已變成「老人行為」。

文章掀起討論，許多網友認同友人的看法，「十多年前的節目，說是老人好像也正常」、「90年代的沒看過很正常」、「真的老」，不少人也被勾起回憶「國中熬夜看12點重播」、「我國小在看的」、「笑死，我看的時候都已經大學了」，但也有人吐槽「那時候的國小國中生現在也才20幾，叫老人？」

其實過去就有許多8年級生在Dcard上回憶當年的流行文化，更點出「2節目」是當年學生必看且必追的熱門話題，那就是「我愛黑澀會」及「模范棒棒堂」。8年級追星族也跳出來表示，「對我們8年級生來說，黑澀會與棒棒堂，當時算是蠻紅的」、「很流行啊，10點看黑澀會、11點看棒棒堂」、「當時我國小班上的女同學就一堆會喊棒棒堂誰她老公，你覺得呢？」、「黑澀會那時候還蠻紅的啊」。