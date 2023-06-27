路權我最大？3男站斑馬線聊天 網見影片氣炸：行人像吃無敵星星

為擺脫「行人地獄」惡名，《道路交通管理處罰條例》修法6月30日上路，車輛與行人間隔約3公尺須停讓，若未遵守罰則加重。新法用意在保障行人用路安全，但似乎也開始出現行人逗留在斑馬線上時間變長的情況，讓不少用車族大喊不公平，盼法規也能加強拘束不守法的行人。

有網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，內容是一輛車正打算右轉進一處沒有號誌的小路時，發現3名男子站在斑馬線上聊天，導致車輛無法前進，後來行人與駕駛似乎發生口角，導致其中1名白衣男子怒氣沖沖的要找駕駛理論，所幸友人拉住他才未擴大衝突。貼出影片的網友不禁質疑白衣男是「路怒族」，並留言「雖然行人最大也不能停在路中間聊天吧！」。

白衣男子與駕駛發生言語衝突，友人忙著勸阻。 圖擷自「爆料公社」影片

這段影片掀起廣大討論，諸多網友對於3名男子霸占斑馬線的情況直搖頭，「現在有的行人真的是很享受走在斑馬線上的漫步自由」、「現在行人就是像瑪莉兄弟一樣，吃了無敵星星」、「沒品的行人跟用路人都很多」、「還遇到走在斑馬線上認親原地聊起來的」、「停在斑馬線上滑手機回訊息的也不少」、「禮讓行人是應該的，但有些行人邊走邊滑手機慢慢走，等他走完斑馬線，我綠燈都變紅燈了」。

不少人看完影片後發出不平之鳴，認為不論人、車，只要違規應該同罪，「車子不禮讓要罰很好，但行人滑手機過馬路應該也要罰3600才公平」、「政府只針對汽機車，而行人呢？想故意讓汽機車受罰是很簡單的。交通部這政策容易導致交通問題和行車與路人的糾紛」。即將上路的新法明定，車輛未停讓行人優先通行罰鍰從3600元提高至6000元，違規記點3點，另須接受3小時道安講習。

事實上，依據法律規定，行人過馬路須「迅速穿越」、不能阻礙交通。

《道路交通安全規則》第 134 條 行人穿越道路，應依下列規定： 一、設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路。 二、未設有前款設施之交岔路口，行人穿越道路之範圍，應於人行道之延伸線內；未設人行道，而有劃設停止線者，應於停止線前至路緣以內；未設有人行道及劃設停止線者，應於路緣延伸線往路段起算三公尺以內。 三、在禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄之路段或三快車道以上之單行道，不得穿越道路。 四、行人穿越道路，有交通指揮人員指揮或有燈光號誌指示者，應依交通指揮人員之指揮或號誌之指示前進。無交通指揮人員指揮又無號誌指示者，應小心迅速通行。 五、行人穿越道設有行人穿越專用號誌者，應依號誌之指示迅速穿越。 六、在未設第一款行人穿越設施，亦非禁止穿越之路段穿越道路時，應注意左右無來車，始可小心迅速穿越。

《道路交通管理處罰條例》第 78 條 行人在道路上有下列情形之一者，處新臺幣五百元罰鍰： 一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。 二、不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行。 三、不依規定，擅自穿越車道。 四、於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。

也有部分網友認為，不論法律如何規定，重點是用路人要彼此尊重，「互相配合遵守，我個人習慣走路過馬路秒數在15以內就不進入斑馬線」、「國外行之有年的政策，大家出國旅行也稱讚不已，怎麼回到台灣就凡事推給政府，明明問題出在那些不想守規矩的人」。