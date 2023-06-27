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初次體驗洗鴛鴦浴！他激情時刻卻扯不開女友內衣 得知真相糗大了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友第一次和女友洗鴛鴦浴，在重要解內衣環節時，卻摸來摸去解不開，讓他直呼「超蠢」。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名男網友第一次和女友洗鴛鴦浴，在重要解內衣環節時，卻摸來摸去解不開，讓他直呼「超蠢」。 情境示意圖。圖／Ingimage

有些情侶為了促進感情會一起洗澡，一名男網友發文表示，近日女友第一次邀約洗鴛鴦浴，他害羞之際腦袋一片空白，想伸手先解開對方內衣背後的扣環，結果怎麼都無法解開，令他相當驚慌，結果女友得知後笑著說一句話，令他直呼自己在關鍵時刻「耍蠢」，貼文曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，近日他第一次和女友洗鴛鴦浴，對方拋直球問「要不要一起洗澡」，令他害羞到心裡狂演內心戲，當女友一踏進浴室時，就將全身衣物都脫掉只剩內衣，還為了增加情趣，要求他幫忙將內衣脫掉。

接著原PO以擁抱姿勢緊貼女友，並伸手想解開對方內衣背後扣環時，卻發現怎麼都解不開，將雙手摸來摸去都找不到扣環，他慌張詢問「我摸不到扣子在哪裡！」，結果女友笑了，解釋她穿的是運動型內衣沒有扣環，可以直接脫，令原PO當場傻眼，直呼自己「超蠢」。

貼文曝光後引發討論，許多網友被原PO舉動笑翻，「沒關係的，經過這次成年禮你成為真正的男人了」、「我第一次幫老婆脫內衣時，也在背後找扣扣，東摸西摸努力2至3分鐘後，老婆才提醒『扣子在前面 』」、「那時候男友要幫我脱內衣，結果他也不會解」。

也有女網友歪樓分享其他運動內衣款式有扣環，「有些運動內衣還真的有背扣」、「我的運動內衣有背扣啊，還有前扣的拉鍊的，我不喜歡沒扣子的」、「這件版型蠻緊的」、「原PO女友這件內衣真的超難脫的」。

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