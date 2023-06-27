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黑人陳建州遭爆涉性騷…網翻周杰倫《鬥牛》MV見這群人驚：根本死亡筆記本

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫《鬥牛》MV找來吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO、許傑輝等藝人參演。 圖／翻攝自周杰倫《鬥牛》MV
周杰倫《鬥牛》MV找來吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO、許傑輝等藝人參演。 圖／翻攝自周杰倫《鬥牛》MV

台灣演藝圈#metoo事件延燒未歇，繼炎亞綸後，黑人陳建州也被大牙（周宜霈）指控性騷，雖然黑人第一時間發出律師聲明稿嚴正否認，仍難平息網友討論聲浪。有網友翻出周杰倫MV，意外發現參演《鬥牛》MV的男性藝人近9成捲入性騷疑雲。

周杰倫《鬥牛》一曲收錄在2000年出道作《JAY》專輯中，講述男生們在籃球場鬥牛（3 on 3）的心情，當時MV邀請多位大牌藝人參演，包括吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO許傑輝等，都在MV中一展球技。今（27日）因黑人遭控性騷，MV再度被翻出，意外發現參演人十有八九都翻車了。

周杰倫《鬥牛》MV找來吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO、許傑輝等藝人參演。 圖／翻攝自周杰倫《鬥牛》MV
周杰倫《鬥牛》MV找來吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO、許傑輝等藝人參演。 圖／翻攝自周杰倫《鬥牛》MV

貼文引起網友熱議，紛紛留言「笑死」、「這一團很猛」、「死亡筆記本」、「燒光光」、 「這太神了吧」、「前幾個我都想得到，最後一張（許傑輝）真的看出周董預言家的實力」、「共通點就是都是憲憲家族」、「我以為是在傳籃球，結果傳的是定時炸彈」。

網友也點名「倖存者」，「目前剩周董、康康」、「康康現在在想什麼」、「剩下康康瑟瑟發抖」、「康康：先……先不要」、「康康有沒有毛毛的？」，有人則指出「康康在壹週刊剛來台時就爆過了啦」。

周杰倫《鬥牛》MV找來吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO、許傑輝等藝人參演。 圖／翻攝自周杰倫《鬥牛》MV
周杰倫《鬥牛》MV找來吳宗憲、黑人陳建州、康康、NONO、許傑輝等藝人參演。 圖／翻攝自周杰倫《鬥牛》MV

MeToo 性騷擾 陳建州 周杰倫 許傑輝 NONO

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