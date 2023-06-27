他讚台中LaLaport「全台最頂百貨」 網歪樓：男人超愛

台中三井LaLaport自5月開幕來，吸引許多人潮。近日有網友在PTT以「台中LaLaport是全台最頂百貨嗎？」為題發文，不但列出許多優點，還直言屌打巨城、新光、巨蛋、夢時代，引起熱議。

原PO發文直呼，「台中LaLaport也太好逛了，空間大、專櫃多、動線好、車位多、椅子更多，還有蔦屋、貓咖啡、北海道冰淇淋、犁記，完全屌打巨城、新光、巨蛋、夢時代，是不是全台最頂百貨了？」

對此，網友紛紛表示，「滿適合帶小孩去逛的，親子設施覺得不錯」、「其實整體真的不錯，但缺LV或GUCCI這種大牌」、「北館不錯逛」、「走道大概一般百貨5倍寬，有夠爽」、「好停、好逛、冷氣冷，超市有些平價」、「機車位超多，隨便停」、「希望高雄的LaLaport也比照辦理」、「全台不敢說，中南部最頂沒問題」。

不過也有網友吐槽，「缺乏精品營業額，應還是被新光屌打」、「真的好逛，就是外觀有點醜」、「認真？南館一堆連鎖品牌沒啥新意」、「有夠無聊，不就大型美食街」、「等南港開幕就被屌打」、「三井系列的都很難逛」、「停車好貴，一小時50，滿1,000才折抵」。

另外針對椅子多，網友也頗有感，「我們這些男人超需要個地方坐著滑手機好嗎」、「現在去的人根本爆量，不過真的超好逛，椅子又多，男人超愛」、「日本人完全懂台灣人腳很廢一直要坐椅子」。

根據報導，三井不動產集團董事總經理川邊直樹先前表示，台中三井LaLaport全館5月營運來，平日入店人潮約2.2萬人，假日逾4.5萬人，預估首年營業額上看65億，三年後將挑戰100億元目標。