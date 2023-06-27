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黑人回應了！控訴大牙指控毫無根據「全屬虛偽不實」

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超奇葩「透明馬桶」可零死角觀察便便 網笑翻：哪裡阻塞都能看清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
馬桶示意圖／ingimage
馬桶示意圖／ingimage

看過透明的馬桶嗎？臉書先前流傳著一張「透明馬桶」的照片，網友驚呼想嘗試看看，不過衛浴廠商過去就曾表示，這款馬桶是為了展示水路設計所以才做成透明的，並未量產對外販售。

日前有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」分享「全透明」的馬桶，從坐墊到水箱都是透明的，奇葩外觀也引發網友討論，不少人直呼實在太有趣了：「感覺我家的貓會很喜歡…牠很愛看衛生紙被馬桶捲走」、「無死角全方位觀察大便器」、「可惜水管沒透明，不然就能看到oo被沖走或卡住的樣子」、「哪裡不通都可以看清楚欸」。

不過也有網友表示，不想那麼清楚地看到便便被沖掉的過程：「我完全不想全方位看到排泄物…」、「不想看便便的掙扎歷險記」、「看到有屎還會不會覺得療癒」、「看到刷不到的地方有垢會很阿雜」。

原來這款透明馬桶是由美國百年衛浴馬桶品牌KOHLER製造，KOHLER的台灣南區代理商多年前就曾在臉書分享過透明馬桶的沖水影片，有網友在影片下方留言「賣這透明的嗎」，業者則親自回覆：「此為展示水路設計用的透明壓克力馬桶，並無量產（非販賣品），市面上亦無透明馬桶產品。」

馬桶 臉書

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