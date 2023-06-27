去好市多買蛋！一回頭媽直接「入手冷氣」 照片曝光網搖頭：被搞了

好市多是不少人的休閒採買好去處，近日有網友發文透露，之前跟媽媽去買蛋，怎料一個不注意，媽媽直接買了一台冷氣。原PO事後也將安裝好的冷氣照片曝光，不過網友看了卻紛紛搖頭。

原PO昨（26）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，3月時跟媽媽去逛好市多，本來去搶蛋，沒想到搶完後一回頭，媽媽就拿著冷氣的訂單說要買，原PO還以為是在開玩笑，但媽媽很認真。

媽媽說自己已經來看了好幾次，希望把原PO房間的老舊冷氣換掉，因為夏季電價會調漲，換掉後會比較省，原本原PO覺得冷氣這麼貴，媽媽實在買得太衝動了，但她很堅持，最後也就順著她的意思，「結果最近看電費帳單，4月冷氣幾乎天天開，以為會比1、2月的度數高，沒想到比冬天用的時候還省，看來換一級變頻果然有感」。

媽媽為了省電購買的冷氣，已裝置完成。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

不過網友看了安裝照片紛紛表示：「這安裝工在搞你吧，根本沒有迴風的空間啊」、「室內機往下移30公分，你會突然覺得冷氣變涼許多」、「上面一定要留10～15公分」、「這也裝太高了，入風處將近沒空間了」、「明年就不冷開始耗電，買大賣場的冷氣我不反對，但很多人都忘了『裝冷氣』更需要專業，通常大賣場配合的安裝冷氣廠商都是算件數的，安裝時間越短他可以裝越多台，才能賺越多錢」。

另外針對電費的部分，也有網友說，「我想大多數的人1、2月電費都是比3、4月高，因為1、2月放假日多，家人聚在一起耍廢，用電用水量就高」、「如果你1、2月有開暖氣或除濕機，本來度數就會高，而且3、4月確定每天都會開冷氣嗎？所以你不應該和前期比，應該要和去年同期比比較客觀」、「冷氣也要常保養，像我家三台變頻去年同期電費約3,200，今年洗完冷氣後，不但開27、28度就超冷，電費帳單也降到2,100」。