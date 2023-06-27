通勤男搭捷運拿手機追劇被阻止 恐龍家長吐金句：對我小孩眼睛不好

搭捷運時一般都會藉著玩手機、聊天等事打發搭車時間，但有民眾抱怨在搭車時看影片追劇，竟被一旁帶小孩的家長要求「不要看手機」，不然對他家小孩的眼睛不好，離譜要求不只當事人傻眼，網友也大開眼界，直言「先管好自己小孩吧」。

原PO在搭捷運時會用手機追動漫，當天搭乘時剛好身邊有個空位，一個年約3、4歲的小男孩上車後就坐到他旁邊，結果捷運開動沒多久，小男孩的媽媽忽然開口要他不要看手機，「不然我兒子一直在看你的手機，對我兒子眼睛不好」，讓原PO當場愣住，無奈問「我的問題嗎？怎麼不阻止你兒子看我的手機？」。

網友見狀紛紛批評「恐龍家長」、「恐龍不要出門好嗎」、「本末倒置」、「海巡人員嗎」、「不管教自己的小孩，反而要全世界都配合她的教養方式 」、「你的手機帶壞我兒子」、「自己無法管自己的孩子，所以去管別人的孩子」、「很有事的媽媽，應該是控制自己小孩的行為吧，怎變成干涉外人的權利自由」、「我們家的小孩只要眼睛飄向別人手機就會被我唸，隨便看別人的手機也太沒禮貌了」。

有網友歪樓笑說「是我就打開A片」、「放山上很優雅給他看」、「這時候開啟屠宰場的實況，跟他說佩佩豬最後都會去這裡」、「鬼片放下去啊」，也有人分享遇到被偷看手機的奇葩經歷「我剛好在看朋友傳的搞笑視頻，隔壁乘客看我手機後還問了我一句……『你可以再放一次嗎，好好笑喔，我前面沒看到』」。