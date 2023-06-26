他搭長途飛機遇雙胞胎嬰兒輪流哭 網建議1招解決：超安靜

家長帶孩子出遊時，最怕因為孩子大哭，影響到其他旅客。日前有網友表示，他搭乘飛機時，遇到孩子連續大哭兩小時，讓他無奈表示「以後遇到該怎麼辦？」對此，有網友表示「可以戴耳罩式耳機，開啟抗噪模式」。

一名網友在PTT表示，他從日本飛回台灣時，遇到小嬰兒在機上狂哭2小時，整趟路程一直聽到孩子的哭聲，空服員也只能發給他們耳塞，讓他無奈表示「我已經配戴最新型的抗噪耳機了，我想知道以後遇到怎麼辦？」

還有過來人分享經驗，他有次去紐西蘭遇到一組帶著雙胞胎的旅客，孩子從候機室就開始哭，兩位嬰兒在航行11小時之間輪流哭，而讓他最難過的是「在紐西蘭玩了2週後，終於要回台灣時，遠遠的就發現又聽到雙胞胎的哭聲，跟他在同一班飛機的等待區」，讓網友笑稱「太扯了！可以跟孩子一起哭了」、「最頂的遭遇」、「來回雙聲道，頂級服務」。

也有網友給理性建議「搭飛機必備抗噪耳機」、「可以配戴全罩式耳機」、「其實高空氣壓本身會造成嬰兒不舒服，你也可以去逗他笑，這是最快的解決方式」、「我是不會責怪小孩跟家長，商務艙都會遇到這種狀況，只能夠上飛機前帶著藍牙耳機，開啟降噪模式了」。