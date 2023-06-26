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夏天停車溫度狂飆有解！開窗+一動作「迅速排出車內熱空氣」

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季在外停車時，車內溫度容易飆升。圖片來源／ingimage
夏季在外停車時，車內溫度容易飆升。圖片來源／ingimage

盛夏酷熱的天氣，往往讓人吃不消。特別是開車在外時，只要車子在室外停了一段時間，車內的溫度就會變得異常悶熱，令人難以忍受。不過最近有日本媒體，分享了一招能讓車子快速降溫的方法，有效解決車子在外曝曬後，車內溫度過高的問題。

根據日本媒體「grape」報導，現在天氣炎熱之下，車子內的溫度也容易飆升。媒體在某天下午一點氣溫28度時實測，發現一輛門窗緊閉，從早上停到下午的車子，車內溫度竟然飆升到37度以上，遠比戶外一般溫度還要高得多。

要解決車內過於炎熱的問題，可以先打開駕駛座對角的車窗。窗戶完全打開後，再重複開關駕駛座的車門四到五次。這個動作可以將車內的空氣，像打氣桶一樣從對角車窗推出去。如此一來，就能快速讓車內接近室外溫度。

在使用這招時，並不用拘泥於從駕駛座的門下手，像是反過來打開駕駛座窗戶，並開關對角方向的門，道理也是一樣的。此時再打開車內冷氣，不用多久馬上就會出現效果，是在炎熱的室外停車時，可以嘗試的降溫方法。

日本 高溫

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