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與小三在摩托車上「車震」？男子出軌照瘋傳 真相超爆笑：神角度

香港01／ 撰文：桃樂斯
男生指被女友拍到他「出軌」，原來照片是錯覺圖，其後被網友形容是「神角度」。（小紅書圖片）
男生指被女友拍到他「出軌」，原來照片是錯覺圖，其後被網友形容是「神角度」。（小紅書圖片）

看事物的角度不同，「真相」亦可能不同，而網上更不時會出現錯覺圖片。日前一名男生發文表示，被女友拍到他「出軌」證據，正當感到困惑之際，女友傳來照片，才驚覺所謂出軌照原來只是錯覺！

相片看來以為男子跟女生在摩托車上「車震」，但仔細看會就發現全因他左腳屈曲，膝蓋緊貼車頭黃色安全帽，右腳又踩在地上，看上去才會像有個女生身體向前傾，但實際是只有他1人。該「出軌照」其後更瘋傳至香港以及台灣社群網路，網友爆笑形容是「神角度」、「年度最佳錯位圖！」。

該男生在小紅書以「女朋友說她拍到我出軌了」為題發文，並疑惑地配以3個「？？？」。原po女友所拍到的照片，見到他當時全身倚靠至摩托車後，並同時凝視手機，而前方則掛著一頂黃色安全帽，由於他當時左腳屈曲，使膝蓋緊貼車頭，右腳又踩在地上，看來激似有身穿露肩上衣的女生，身體背向原p而向前傾，頭髮置於胸前，姿勢盡顯長腿、纖瘦手臂、以及窈窕身材，像是在摩托車上進行「男後女前」的「車震」性行為。

圖片引來不少網友大讚「神角度」，其後更瘋傳至香港等地，「我宣布這是年度最佳錯位圖！」、「不仔細看還真像前面一個女人在那」、「我看了半天以為是兩個人」、「我還找半天這男生的腿在那」、「主要是大腿太白了」；亦有人笑言「出軌」證據確鑿，「有圖為證，女生身材還不錯」、「真的沒出軌麼？她身材真不錯」。

不過，有香港網友指同樣姿勢的錯覺圖其實早已在網上流傳過，故猜測是否有人為炒作而故意擺姿勢拍照，因該男生的小紅書帳號資料顯示，相信他是名部落客，帳號不時會分享和女友的搞笑日常，而每個貼文都有不少讚。縱使相片可能是擺拍，但網友說男生的腿真的白滑，相信令很多女生羨慕。

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文章授權轉載自《香港01》

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