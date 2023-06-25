快訊

中職／余德龍延長10局再見安打 猿隊上半季還未絕望

行駛過程雲霄飛車「部分出軌」 瑞典遊樂園傳意外1死數傷

蘇貞昌批侯友宜不參加社宅開工 新北市府PO照片打臉

真的「降肉」！天外飛來肉包砸車傳巨響 她加速甩開慘況笑翻網

聯合新聞網／ 綜合報導
天外飛來一顆肉包砸車，讓女車主看傻。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
天外飛來一顆肉包砸車，讓女車主看傻。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

天降鳥屎是不少車主的惡夢，但你有見過「天降肉包」嗎？一名女車主在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，只見一顆肉包殘破不堪地躺在引擎蓋上，肉餡四散飛濺，似乎遭受到強烈撞擊，引來上萬網友熱烈討論。

女車主還原事發經過，表示只是停個紅燈，突然一聲巨響，一顆肉包竟從天而降，不偏不倚地砸在引擎蓋上。然而她就開在一般道路上，究竟肉包從哪裡飛來？也讓女車主好奇直呼「不知道是不是（從）對向的大樓掉下來的」。

貼文一出，引來上萬網友朝聖笑道，「常常看人被鳥屎砸，第一次看到被肉包砸的」、「一路香到底」、「天降肉包於斯人也」、「降肉…800英呎」、「吃一口就消失的肉包主人應該也很慌張」、「去買早餐的路上，早餐突然就有著落了」、「誰在陽台吃肉包手滑」、「雖然這事不太好，但是真的好好笑，救人哦」。

女車主欲加速把肉包甩開，沒想到肉包僅往後退了幾步，麵皮仍頑固地貼在擋風玻璃前。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
女車主欲加速把肉包甩開，沒想到肉包僅往後退了幾步，麵皮仍頑固地貼在擋風玻璃前。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

女車主更附上後記，指出當下欲加速把肉包甩開，沒想到肉包僅往後退了幾步，裡頭肉餡全沒了，只剩麵皮仍頑固地貼在擋風玻璃前，慘況再次令網友們笑翻，「抱歉我整個笑出聲音」、「餡料是甩掉了，剩皮」、「用雨刷可能更精彩」、「妳要慢慢加速，然後急煞」、「笑死，當時的肉包肯定是害怕極了」。

車主 擋風玻璃

相關新聞

真的「降肉」！天外飛來肉包砸車傳巨響 她加速甩開慘況笑翻網

天降鳥屎是不少車主的惡夢，但你有見過「天降肉包」嗎？一名女車主在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，只見一顆肉包殘破不堪地躺在引擎蓋上，肉餡四散飛濺...

台人在歐洲遇友善眼神「這麼好客？」 網大讚：當地人還幫忙搬行李

自從疫情解封後，國人們紛紛飛往外國旅行，每個國家的風土民情不同，日前有網友發現「歐洲對旅客很友善」，直呼「老外們都這樣嗎？我們台灣不會對觀光客這麼友善吧？」貼文曝光後，引發網友共鳴，有人大讚「還遇過外國人幫我們搬行李的！」

洗完衣服會將洗衣機打開？ 網曝不開蓋下場：發霉、惡臭樣樣來

許多人洗完衣服後，會把洗衣機的蓋子打開通風，避免洗衣機發霉，不過每個人的生活習慣不同，日前有一名網友表示，他室友每次洗完衣服，都不會關洗衣機的蓋子，因此他好奇「大家會關蓋子嗎？」對此，多數人表示「不會關蓋子，怕太潮濕」。

她穿這件衣服搭捷運被罵沒家教 網教一句神回「別忌妒」

夏至已到，全台高溫籠罩，為了舒服一點，多數人會選擇穿比較舒爽的衣服。但就有民眾表示，自己穿一件一件細肩帶的洋裝出門，搭捷運的時候卻被老一輩的人說閒話「沒家教、沒人管、沒水準」，讓該位民眾認為「台灣某部分的人們什麼時候才要跳脫原本的舊有思維啊？」

台南這路口機車待轉區有夠大 在地人見拍攝位置秒懂原因

通常在車流量大的路口都會設置機車待轉區，主要是保障機車族的安全，而大多數的待轉區都不會太大，不過有網友在台南一處路口發現地上畫的待轉區，比一般常見的竟然大上好幾倍，在地人也解釋原因。

外送員騎12公里送餐點 反被客戶罵「你屎吃多了？」怒炸全網

外送平台夯，成為時下懶人點餐的最佳選擇，但外送員風吹日曬幫忙送餐，卻還慘遭挨罵。一名民眾日前在社群平台發文表示，自己騎了12公里工餐到點餐客戶家門口，沒想到對方竟然沒有禮貌地直接在平台上留言「你屎吃多了喔」，讓他無奈又氣憤地上網抱怨心情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦