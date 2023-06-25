真的「降肉」！天外飛來肉包砸車傳巨響 她加速甩開慘況笑翻網

天降鳥屎是不少車主的惡夢，但你有見過「天降肉包」嗎？一名女車主在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，只見一顆肉包殘破不堪地躺在引擎蓋上，肉餡四散飛濺，似乎遭受到強烈撞擊，引來上萬網友熱烈討論。

女車主還原事發經過，表示只是停個紅燈，突然一聲巨響，一顆肉包竟從天而降，不偏不倚地砸在引擎蓋上。然而她就開在一般道路上，究竟肉包從哪裡飛來？也讓女車主好奇直呼「不知道是不是（從）對向的大樓掉下來的」。

貼文一出，引來上萬網友朝聖笑道，「常常看人被鳥屎砸，第一次看到被肉包砸的」、「一路香到底」、「天降肉包於斯人也」、「降肉…800英呎」、「吃一口就消失的肉包主人應該也很慌張」、「去買早餐的路上，早餐突然就有著落了」、「誰在陽台吃肉包手滑」、「雖然這事不太好，但是真的好好笑，救人哦」。

女車主欲加速把肉包甩開，沒想到肉包僅往後退了幾步，麵皮仍頑固地貼在擋風玻璃前。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

女車主更附上後記，指出當下欲加速把肉包甩開，沒想到肉包僅往後退了幾步，裡頭肉餡全沒了，只剩麵皮仍頑固地貼在擋風玻璃前，慘況再次令網友們笑翻，「抱歉我整個笑出聲音」、「餡料是甩掉了，剩皮」、「用雨刷可能更精彩」、「妳要慢慢加速，然後急煞」、「笑死，當時的肉包肯定是害怕極了」。